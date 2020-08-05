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Akaryakıt istasyonunda çalışan eşini öldürdü, iş yeri sahibini ağır yaraladı

ANKARA HABERLERİ  | 05.08.2020 14:09 | Son Güncelleme

Yenimahalle ilçesindeki akaryakıt istasyonunda Özbekistan asıllı eşine ve iş yeri sahibine pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra kaçan zanlı, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı

Ankara'da bir akaryakıt istasyonunda çalışan eşini pompalı tüfekle öldüren, iş yeri sahibini de ağır yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Yenimahalle ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna gelen B.A, kafede çalışan eşi Dilek A. ve iş yeri sahibi M.A.B'ye yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açtı.

Zanlı aracıyla olay yerinden kaçarken ağır yaralanan Dilek A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan akaryakıt istasyonunun sahibi M.A.B'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olaydan kısa süre sonra Altındağ ilçesinde olduğu belirlenen zanlı, aracı ile bir süre kaçtıktan sonra Yunus ekiplerince cinayet silahıyla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, polisin, cinayetin kıskançlık yüzünden işlendiği ihtimali üzerinde durduğu kaydedildi.

Hayatını kaybeden Dilek A'nın Özbekistan asıllı olduğu, evlenince ismini değiştirdiği, eşi ile bir süredir sorunlar yaşadığı öğrenildi.

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