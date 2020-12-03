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Akaryakıt istasyonunda çıkan kavgada kan aktı: 2 yaralı

03.12.2020 21:31 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Erenler ilçesinde akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, olay sonrası kaçan şüpheli polis merkezine giderek teslim oldu.Olay, Erenler ilçesi Modern Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Sakarya’nın Erenler ilçesinde akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, olay sonrası kaçan şüpheli polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, Erenler ilçesi Modern Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki gurup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek yerini kavgaya bırakması üzerine taraflardan C.B. silah ile 34 yaşındaki S.Y. ile 31 yaşındaki A.A.’yı vurdu. Yaralılar kanlar içinde yere yığılırken şüpheli bölgeden uzaklaştı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken şüpheli C.B. ise polis merkezine giderek teslim oldu.

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