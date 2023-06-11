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Akaryakıt istasyonunda dehşet anları kamerada! Pompalı tüfekle böyle saldırdı

11.06.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpsultan'daki bir akaryakıt istasyonunda dehşete düşüren anlar yaşandı. Akaryakıt istasyonundaki marketten alışveriş yapan kişi, kasiyerle tartıştı. Şüpheli daha sonra evinden getirdiği pompalı tüfeği tartıştığı kişiye doğrulttu. Saldırganı o sırada markette bulunan bir polis memuru ve çalışanlar etkisiz hale getirdi. Yaşanan korku dolu o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar...

Akaryakıt istasyonunda dehşet anları kamerada! Pompalı tüfekle böyle saldırdı

Korkutan olay, önceki akşam saatlerinden Eyüpsultan Alibeyköy'de bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğlen saatlerinde istasyonun marketinden alışveriş yapan M.E.A ile market kasiyeri arasında alışveriş fişi meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından M.E.A akşam saatlerinde istasyonu pompalı tüfekle bastı. Tüfeği kasiyere doğrultan M.E.A'yı o sırada market içerisinde bulunan polis memuru ve market çalışanları etkisiz hale getirdi. Saldırgan daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganın akaryakıt istasyonuna motosikletle geldiği ve pompalı tüfeği çalışanına doğrulttuğu görülüyor. Öte yandan kameralara yansıyan görüntülerde saldırganın etkisiz hale getirildiği de görüldü.

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"ATEŞ ETMEDİ SADECE DOĞRULTTU"

İstasyonun yanında bulunan fast food mağazasında çalışan Nihat Bingöl, "Dün öğlen saatlerinde bir vatandaş alışveriş yapıyor. Market çalışanı da alışveriş fişini veriyor. Alışveriş fişini istemiyorum diyerek fırlatıyor. Daha sonra bu yüzden tartışıyorlar. Akşam saatlerinde bir araçla geliyor. Direkt silahı çıkarıp marketçiye doğrultuyor. Marketçi kaçıyor ve içeridekiler müdahale ediyor. Markette alışveriş yapan bir kişi çığlık atıyor silahı görünce. Ateş etmedi sadece doğrulttu" dedi.

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(DHA)

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Eyüpsultan silahlı saldırı akaryakıt istasyonu

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