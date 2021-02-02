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Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü, o anlar kameraya yansıdı

02.02.2021 21:36 | Son Güncelleme:
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Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun LPG dolum pompasında çıkan yangında facianın eşiğinden dönüldü.

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun LPG dolum pompasında çıkan yangında facianın eşiğinden dönüldü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Beşikdüzü ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda, LPG pompasına yaklaşan bir otomobile yakıt ikmali yapılırken, henüz belirlenemeyen bir nedenle LPG dolum pompasında yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar durumu 112 ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, pompadan yükselen yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında faciadan dönülürken, akaryakıt istasyonu ve otomobilde hasar meydana geldi.
O anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

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