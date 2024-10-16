HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü! Otomobil bir anda alev aldı

Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü! Otomobil bir anda alev aldı

16.10.2024 21:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’nın Gediz ilçesinde yakıt almak için bir akaryakıt istasyonuna gelen otomobil aniden alev aldı. Yangında yaralanma yaşanmazken facianın eşiğinden dönüldü.

Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü! Otomobil bir anda alev aldı

Gediz'de bir otomobil geçtiğimiz gün Gediz Meslek Yüksekokulu karşısında bulunan akaryakıt istasyonunda dolum için beklediği esnada birden alev alarak yanmaya başladı.

ALEVLER BİR ANDA ARACI SARDI

Alevler otomobili sarmasıyla birlikte, o sırada aracın yanında bulunan akaryakıt istasyonu görevlisi soğukkanlı bir şekilde dolum merkezinin yanında bulunan yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etti. Diğer istasyon görevlilerinin de yardıma gelmesiyle alevler kısa sürede söndürüldü. Bu anlar işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

AW309654_04

Yangın dolum istasyonlarına ulaşmadan söndürülürken araç daha sonra güvenli bir alana çekildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
yangın
En Çok Okunan Haberler
Dünya ABD seçimlerine kilitlendi! Kritik eyaletlerde dikkat çeken sonuç: Önde götürüyor

Dünya ABD seçimlerine kilitlendi! Kritik eyaletlerde dikkat çeken sonuç: Önde götürüyor

At ve eşek eti yedirmişler! Skandal listede 2 il birbiriyle yarıştı

At ve eşek eti yedirmişler! Skandal listede 2 il birbiriyle yarıştı

Sahnede öyle şeyler yapıldı ki... Bayılıp kusanlar bile oldu

Sahnede öyle şeyler yapıldı ki... Bayılıp kusanlar bile oldu

Kilis'e 'havan düştü' haberlerine güvenlik kaynaklarından açıklama!

Kilis'e 'havan düştü' haberlerine güvenlik kaynaklarından açıklama!

Kilolarca altını banka kasasına koymuşlardı! Kasa açılınca gözlerine inanamadılar

Kilolarca altını banka kasasına koymuşlardı! Kasa açılınca gözlerine inanamadılar

Semih Çelik'in hastane raporu ortaya çıktı! İhmaller zinciri katliama adeta zemin hazırlamış...

Semih Çelik'in hastane raporu ortaya çıktı! İhmaller zinciri katliama adeta zemin hazırlamış...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.