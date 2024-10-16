Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü! Otomobil bir anda alev aldı

Gediz'de bir otomobil geçtiğimiz gün Gediz Meslek Yüksekokulu karşısında bulunan akaryakıt istasyonunda dolum için beklediği esnada birden alev alarak yanmaya başladı.

ALEVLER BİR ANDA ARACI SARDI

Alevler otomobili sarmasıyla birlikte, o sırada aracın yanında bulunan akaryakıt istasyonu görevlisi soğukkanlı bir şekilde dolum merkezinin yanında bulunan yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etti. Diğer istasyon görevlilerinin de yardıma gelmesiyle alevler kısa sürede söndürüldü. Bu anlar işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Yangın dolum istasyonlarına ulaşmadan söndürülürken araç daha sonra güvenli bir alana çekildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır