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  4. Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü! Yakıt pompasının önünde takla attı

Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü! Yakıt pompasının önünde takla attı

09.05.2024 01:21
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü. Çarpışan otomobillerden biri takla attı, takla atan otomobilin yakıt pompasına çarpmaması faciayı önledi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü! Yakıt pompasının önünde takla attı

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Cırgalan mahallesi Sivas bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonu içerisinde K.Y.'nin sürücüsü olduğu otomobil, M.A.'nın kullandığı otomobille çarpıştı.

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FACİADAN DÖNÜLDÜ!

Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarken yakıt pompası önünde durdu. Kazanın ardından istasyon çalışanları sürücülerin yardımına koşarken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için istasyon içerisinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralanan sürücü K.Y.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

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Yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan otomobiller, çekici yarımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Otomobilin şans eseri yakıt pompasına çarpmadan durması facianın önüne geçti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt kaza
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