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Akaryakıt istasyonunda gaspa 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 17:15 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, akaryakıt istasyonunun pompa görevlisini başına tabanca ve tüfek dayayarak gasp edip kaçtıktan sonra güvenlik kamerasından kimliği belirlenen 3 şüpheliden 2'si polislerce yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Akaryakıt istasyonunda gaspa 2 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, akaryakıt istasyonunun pompa görevlisini başına tabanca ve tüfek dayayarak gasp edip kaçtıktan sonra güvenlik kamerasından kimliği belirlenen 3 şüpheliden 2'si polislerce yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Geçen cumartesi gecesi Tekstilkent Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna içerisinde 3 kişi bulunan plakasız araç geldi. Pompanın yanında duran araçtan inen yüzleri maskeli 2 kişi ellerindeki tabanca ve pompalı tüfekle, istasyon görevlisini tehdit edip üzerindeki paraları aldı. Şüpheliler daha sonra üçüncü kişinin kullandığı plakasız araçla istasyondan kaçtı. Görevlinin ihbarının ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliğini saptadı. Polislerin yaptığı baskında gasp olayına karışan 3 şüpheliden 2'si yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine konuldu.
Olaya karışan üçüncü şüphelinin yakalanmasına yönelik polisin çalışması ise sürüyor.
FOTOĞRAFLI

Akaryakıt istasyonunda gaspa 2 tutuklama

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