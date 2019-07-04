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Akaryakıt istasyonunda hırsızlığa tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 13:09 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, bir akaryakıt istasyonundan sigara ve para çalan şüpheli, güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek yakalandı.

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, bir akaryakıt istasyonundan sigara ve para çalan şüpheli, güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Serinevler Mahallesinde bulunan akaryakıt istasyonuna gece geç saatlerde otomobille gelen bir kişi, market bölümünde kimsenin olmadığını fark edince, yüzünü maske ile gizleyerek içeri girdi. Kimsenin bulunmadığı marketin raflarındaki sigaralar ile yazar kasasındaki paraları çalan şüpheli, daha sonra otomobiliyle kaçtı. Olayı fark eden çalışanların ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin İ.T. olduğunu belirledi. Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve çaldığı sigaralara el konulan İ.T. emniyetteki sorgulamasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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