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Akaryakıt istasyonunda kar maskeli cinayet sanıklarına ceza yağdı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2019 16:00 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde 5 yıl önce kar maskesi takarak geldikleri akaryakıt istasyonunda pompacı Selami Çakır'ı (48), bıçaklayarak öldürdükleri, kasadaki paralar ile raflardaki sigaraları alıp kaçtıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan 5 sanıktan 3'ü ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 9'ar yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Akaryakıt istasyonunda kar maskeli cinayet sanıklarına ceza yağdı

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde 5 yıl önce kar maskesi takarak geldikleri akaryakıt istasyonunda pompacı Selami Çakır'ı (48), bıçaklayarak öldürdükleri, kasadaki paralar ile raflardaki sigaraları alıp kaçtıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan 5 sanıktan 3'ü ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 9'ar yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıklardan birine 24 yıl 8 ay, diğerine de 26 yıl 2 ay hapis cezası verdi.
10 Ocak 2014 tarihinde akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, yüzleri maskeli ve poşulu 5 şüpheli, 2 çocuk babası pompacı Selami Çakır'ı dövdükten sonra bıçaklayarak, öldürdü. Ardından da istasyonun marketindeki kasada bulunan paralar ile raflardaki sigaraları alıp kaçtı. Polis, 720 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, saldırganların yaşları 18 olan O.Ç., M.Ç., Ö.B. ve R.A. ile 17 yaşındaki Y.B. olduğunu belirledi. 5 saldırgan polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak, tutuklandı.
Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan tutuklu sanıklar, bugün görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti sanıklardan Ö.B., O.Ç. ve M.Ç.'ye 'kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'yağma' suçundan da 9'ar yıl 4'er ay hapis cezası verdi. Sanıklardan R. A.'yı 2 suçtan toplam 24 yıl 8 ay, suça sürüklenen çocuk Y.B.'yi de 2 suçtan toplam 26 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına da karar verildi.

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