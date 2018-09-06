Akaryakıt istasyonunda kompresör patladı: 1 yaralı

Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)- ARDAHAN’da akaryakıt istasyonunda hava kompresörünün patlaması sonucu 1 işçi yaralandı.
Olay, saat 09.00 sıralarında Kongre Caddesi üzerinde meydana geldi. Akaryakıt istasyonundaki kompresör büyük bir gürültü ile patladı. Patlamanın şiddetiyle istasyon içerisindeki marketin camları kırılırken, çevredekiler patlama nedeniyle büyük korku ve panik yaşadı. Patlama nedeniyle çalışanlardan Öztürk Özdemir hafif şekilde yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Özdemir tedaviye alınırken, patlamanın nedeni araştırılıyor.
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