Akaryakıt istasyonunda pompacı kadın ‘sihirli mantar’ ve esrarla yakalandı

Bolu’da, bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan kadının üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 88 gram uyuşturucu etkisi bulunan ‘sihirli mantar’ ve 116 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan C.A. (32) isimli kadının uyuşturucu madde imal ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, takibe aldıkları genç kadına evine gittiği sırada operasyon düzenledi.

C.A.’nın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu etkisi bulunan 88 gram ‘sihirli mantar’ ele geçirdi. Soruşturmayı genişleten Narkotik ekipleri C.A.’nın evinde de arama yaptı. Evde yapılan aramalarda ise, 116 gram esrar yakalandı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen C.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

