Akaryakıt istasyonunda pompaya çarpan araçtaki üç kişi yaralandı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu akaryakıt istasyonunda pompaya çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erhan Coşkun idaresindeki 46 AAD 851 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adıyaman-Gaziantep kara yolu Börgenek Köyü yakınlarında bir akaryakıt istasyonuna girerek LPG pompasına çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Coşkun ile otomobilde bulunan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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