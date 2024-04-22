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  4. Akaryakıt istasyonunda silah çatışma! Korku dolu anlar kamerada

Akaryakıt istasyonunda silah çatışma! Korku dolu anlar kamerada

22.04.2024 11:59
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Eyüpsultan'da otomobille akaryakıt istasyonuna gelen 4 kişi, motosikletli 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Otomobille akaryakıt istasyonuna gelenlerin de karşılık vermesiyle iki grup arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında ölen ya da yaralanan olmazken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Akaryakıt istasyonunda silah çatışma! Korku dolu anlar kamerada

Dehşete düşüren olay, Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Silahtarağa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobil akaryakıt istasyonuna geldi. 4 kişiden 3'ü otomobilden indi. O sırada caddede ilerleyen motosikletli 2 şüpheli otomobilden inenlere ateş etti.

ISTANBUL---EYUPSULTAN’DA-SILAH-CATISMA-_43181

Otomobille akaryakıt istasyonuna gelenlerin motosikletli 2 şüpheliye karşılık vermesiyle iki grup arasında çatışma çıktı. Bu sırada kurşunlardan biri, akaryakıt istasyonunun yakınlarında bulunan kafenin camına isabet etti.

ISTANBUL---EYUPSULTAN’DA-SILAH-CATISMA-_43181 (1)

Otomobildekilerin motosikletli şüphelilerden kaçma ve silahla karşılık verme anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
akaryakıt istasyonu Silahlı çatışma eyüp
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