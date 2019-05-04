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Akaryakıt istasyonunda şok görüntüler! Kadınlar kaçarak polise sığındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 09:41 | Son Güncelleme

Adana'da iki erkek tarafından biri darp edilen diğeri ise tabanca ile bacağından vurulan kadınların akaryakıt istasyonuna sığınma anları anbean görüntülenirken zanlılar, polis tarafından yakalandı.

Akaryakıt istasyonunda şok görüntüler! Kadınlar kaçarak polise sığındı

Olay, geçtiğimiz Çarşamba gecesi Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet B. (33), Şükrü B. (25) kız arkadaşları Gülcan G. ve Çağla G. ile birlikte yanlarına Uğur Y.'yi de alarak mahalledeki portakal bahçesine gitti. Bu arada Mehmet B. ile Şükrü B. kız arkadaşlarıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet B. kız arkadaşı Çağla G.'yi tabanca ile vururken Şükrü B. ise Gülcan G.'yi darp etti. Zanlılar ve Uğur Y. daha sonrada olay yerinden kaçtı. Kadınlar ise yaralı halde yola çıkarak bir hafif ticari aracı durdurup akaryakıt istasyonuna gelerek burada polisten yardım istedi.

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Kadınların akaryakıt istasyonuna gelmesi burada polise sığınması ise saniye saniye görüntülendi. Kadınlar polisin çağırdığı ambulans ile bir süre sonra Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadınların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ise şahısların peşine düştü. Adana polisi kısa sürede zanlıları tespit edip Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki evlerine baskın yaparak yakaladı. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Mehmet B. tutuklanırken diğer 2 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İHA

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adana Seyhan kavga

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