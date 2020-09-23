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Akaryakıt istasyonunda tırnakçılık anları güvenlik kameralarınca görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 09:39 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir akaryakıt istasyonlarına dadanan, alışveriş bahanesiyle tırnakçılık yaparak kasiyerleri dolandıran 15 kişilik çete, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Akaryakıt istasyonunda tırnakçılık anları güvenlik kameralarınca görüntülendi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir akaryakıt istasyonlarına dadanan, alışveriş bahanesiyle tırnakçılık yaparak kasiyerleri dolandıran 15 kişilik çete, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Tırnakçıların son dolandırıcılıkları ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Gölcük ilçesinde bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş yapma bahanesiyle akaryakıt istasyonunun marketine gelen 4 kadın, bir paket sigara almak için 200 lira verdi. Parayı alan kasiyer kadınlara para üstü olarak 185 lira uzattı. Eline aldığı paraları bir süre inceleyen kadın, paranın yırtık olduğunu söyleyerek 100 lirayı geri verdi. Bunun üzerine kasa görevlisi yırtık parayı değiştirerek yeni para verdi. Bu sırada elindeki diğer paralardan 100 lirayı cüzdanının altına saklayan kadın, paranın eksik olduğunu söyleyerek para üstünü geri verip 200 lirasını aldıktan sonra alışveriş yapmadan marketten ayrıldı. Şahısların çıkması sonrasında güvenlik kameralarını inceleyen market görevlileri dolandırıldıklarını anladı.

Benzin istasyonundan çıkınca yakayı ele verdiler
Bu sırada daha önce de Değirmendere’de 4 ayrı istasyonda tırnakçılık yaptıklarını belirledikleri şahısları takibi sürdüren polis ekipleri ise 3 kadını akaryakıt istasyonu dışında gözaltına aldı. Kadınları ekip aracına alan polis ekipleri, markete girerek güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde kadınların tırnakçılık yaptığını tespit eden ekipler, 4 kadını alarak polis merkezine götürdü. 5 farklı benzin istasyonunda meydana gelen tırnakçılık olayında 4 kadınla birlikte çalıştığı belirlenen 11 kişi daha gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan 15 kişi, üzerilerindeki paralara el konuşması sonrasında serbest bırakıldı.

El çabukluğu ile tırnakçılık güvenlik kamerasına yansıdı
Öte yandan şahısların akaryakıt istasyonunda yaptıkları tırnakçılık, istasyonunun marketinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahısların alışveriş yaptığı sırada kasa görevlisine 200 lira uzattıkları, kasa görevlisinin uzattığı parayı yırtık diye almadığı ve kasa görevlisinin uzattığı yeni parayı elindeki cüzdanın altına sakladığı görülüyor. Kadınlardan bir diğerinin ise aldığı çikolataları koynuna sakladığı görünüyor. Bu sırada benzin istasyonunda bulunan diğer 3 kişinin ise kasa görevlisini oyalaması ise dikkat çekiyor.

Akaryakıt istasyonunda tırnakçılık anları güvenlik kameralarınca görüntülendi

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