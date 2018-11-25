HABER

Akaryakıt istasyonunda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 05:16 | Son Güncelleme

Adana'da akaryakıt istasyonunun yakıt dolum pompasında çıkan yangın çalışanların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Adana'da bir akaryakıt istasyonunun yakıt dolum pompasında çıkan yangın görevlilerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Bahçelievler Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun yakıt dolum pompasında yangın çıktığını fark eden çalışanlar müdahalede bulunarak durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Akaryakıt istasyonunun bulunduğu yerin daha önce izinsiz gösterilerin sıklıkla yapıldığı bölgede olması nedeniyle olay yerine asayiş ekiplerinin yanı sıra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, istasyon çalışanlarının kısmen söndürdüğü yangına müdahale etti.

Ekipler, alevleri diğer dolum pompalarına sıçramadan söndürerek soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri, çalışmalar sırasında çevrede uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

İtfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede, yangının dolum pompasının elektrik aksamından kaynaklandığını tespit etti.

PARTNERBikiniyi denemeden almışBikiniyi denemeden almış
İzmir’de otoyol inşaatında iş kazası: 1 ölüİzmir’de otoyol inşaatında iş kazası: 1 ölü
Ölümün böylesi! Aracı kitaplarla doluydu, hiç kimse müdahale edemedi!Ölümün böylesi! Aracı kitaplarla doluydu, hiç kimse müdahale edemedi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana akaryakıt istasyonu Dolum pompası

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener: KPSS'yi kim çıkardıysa eli kırılsın

Meral Akşener: KPSS'yi kim çıkardıysa eli kırılsın

Demirtaş’ın avukatlarından açıklama: Her şey hükümetin bilgisi ve izniyle yapıldı

Demirtaş’ın avukatlarından açıklama: Her şey hükümetin bilgisi ve izniyle yapıldı

Fransa'da sokaklar karıştı! Polisten sert müdahale

Fransa'da sokaklar karıştı! Polisten sert müdahale

İngilizce öğretmeni Öğretmenler Günü’nde intihar etti

İngilizce öğretmeni Öğretmenler Günü’nde intihar etti

Fenerbahçe'de Benzia ve Şener Özbayraklı, Trabzonspor maçında yok

Fenerbahçe'de Benzia ve Şener Özbayraklı, Trabzonspor maçında yok

O zamanlar figürandı! Şimdi başrolden aşağı oynamıyor

O zamanlar figürandı! Şimdi başrolden aşağı oynamıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da ekipler alarma geçti! Büyükelçilik önünde silah sesleri!

Ankara'da ekipler alarma geçti! Büyükelçilik önünde silah sesleri!

İzmir’de otoyol inşaatında iş kazası: 1 ölü

İzmir’de otoyol inşaatında iş kazası: 1 ölü

Ölümün böylesi! Aracı kitaplarla doluydu, hiç kimse müdahale edemedi!

Ölümün böylesi! Aracı kitaplarla doluydu, hiç kimse müdahale edemedi!

Sopayı kapan sokağa fırladı! Mahalleyi ayağa kaldıran olay!

Sopayı kapan sokağa fırladı! Mahalleyi ayağa kaldıran olay!

Kadın öğretmeni darp eden gence mahkemeden ders niteliğinde ceza!

Kadın öğretmeni darp eden gence mahkemeden ders niteliğinde ceza!

Trafik kilitlendi! Bu kazanın öyle bir sebebi var ki!

Trafik kilitlendi! Bu kazanın öyle bir sebebi var ki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.