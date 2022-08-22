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Akaryakıt istasyonunda yangın paniği kamerada! Otomobil bir anda alev aldı...

22.08.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de akaryakıt istasyonunda yangın paniği yaşandı. Arızalı olan otomobil, akaryakıt istasyonunda müdahalede bulunulduğu sırada alev aldı. Otomobili tamir etmeye çalışanlar yangından kaçarken, arkalarında bulunan çocuğa çarparak düşürdü. Ardından hemen geri dönüp çocuğu kucaklayarak olay yerinden uzaklaştılar. Korku dolu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İşte olayın detayları...

Akaryakıt istasyonunda yangın paniği kamerada! Otomobil bir anda alev aldı...

Korkutan yangın, Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda cumartesi günü saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

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Arızalı olduğu belirtilen otomobile, 2 kişi tarafından müdahalede bulunuldu. Ön kaputu açılarak kontrol edilen otomobil, çalıştırmak için uğraştıkları sırada bir anda alev aldı.

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Otomobili tamir etmeye çalışanlar, koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Bu sırada koşanlardan biri, arkalarında bisiklet üzerinde bulunan çocuğa çarparak düşmesine neden oldu.

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Hemen geri dönen adam çocuğu kucaklayarak istasyondan çıktı. Soğukkanlı olan istasyon görevlileri ise yangın tüpü ile alevlere kısa sürede müdahale etti.

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Yangın, istasyona sıçramadan söndürüldü. Yaşananlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA

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yangın akaryakıt istasyonu
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