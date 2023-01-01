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  4. Akaryakıt istasyonundaki markette 'pes' dedirten hırsızlık! Ne gördüyse çalıp mont cebine attı: Motor yağı, ayran, kül tablası, yapay gül...

Akaryakıt istasyonundaki markette 'pes' dedirten hırsızlık! Ne gördüyse çalıp mont cebine attı: Motor yağı, ayran, kül tablası, yapay gül...

01.01.2023 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Maltepe'deki bir akaryakıt istasyonunda bulunan markette şaşırtan bir hırsızlık olayı yaşandı. Markete gelen bir kişi montunun içerisine ayran şişeleri, motor yağı, kül tablası, yapay gül gibi ne bulduysa koydu. Hırsızlık yapan kişi, çaldığı motor yağını da marketin önünde duran otomobiline büyük bir rahatlıkla doldurdu. Görüntüleri izleyen market işletmecisi ise "Bu mont nasıl bir şey, nasıl bir cep yapmış adam anlamadım. Ne bulsa atıyor içine ama bakınca belli de olmuyor" dedi.

Akaryakıt istasyonundaki markette 'pes' dedirten hırsızlık! Ne gördüyse çalıp mont cebine attı: Motor yağı, ayran, kül tablası, yapay gül...

Maltepe'deki bir akaryakıt istasyonunda yılın son günü yaşanan hırsızlık olayı 'pes' dedirtti. Otomobilini market önüne park eden bir kişi, önce tuvalete girdi ardından ise raflarda ne bulduysa montunun cebine doldurdu. Yaşanan olayı güvenlik kameralarından fark eden market işletmecisi de büyük şaşkınlık yaşadı.

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ŞİŞELERCE AYRANI MONTUNA SAKLADI

Show Haber'de yayınlanan habere göre, raflarda bulunan motor yağı, 3 şişe 1 litrelik ayran, kül tablası, yapay güller gibi birbirinden alakasız ürünleri çalarak montunun içine koyan hırsız rahat tavırlarıyla dikkat çekti.
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Markete defalarca girip çıkan kişi, çok sayıda çikolata, bisküvi de aldı.
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Hırsız çaldığı motor yağını ise otomobilinin kaputunu açarak doldurdu.

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"BU MONT NASIL BİR ŞEY ANLAMADIM"

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen market işletmecisi ise yaşanan olaya isyan ederek, "Ne gördüyse aldı. Bu mont nasıl bir şey, nasıl bir cep yapmış adam anlamadım. Ne bulsa atıyor içine ama bakınca belli de olmuyor. Bu kadar yüzsüzlük rahatlık olmaz. Bir insan niye kül tablası çalar, ihtiyaç da değil. Polisler daha önce buraya dadanan hırsızları yakaladı ama cezalar caydırıcı değil tekrar gelip yapıyorlar" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık

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