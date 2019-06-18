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Akaryakıt istasyonunu soyan 3 kişi yakayı ele verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 13:27 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde girdikleri akaryakıt istasyonundan bir miktar para, 51 karton sigara ve 1 adet dizüstü bilgisayar çalan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Olay, 1 Haziran tarihinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi Köşklüçeşme Mahallesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Akaryakıt istasyonunu soyan 3 kişi yakayı ele verdi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde girdikleri akaryakıt istasyonundan bir miktar para, 51 karton sigara ve 1 adet dizüstü bilgisayar çalan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, 1 Haziran tarihinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi Köşklüçeşme Mahallesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akaryakıt istasyonuna giren 3 kişi içeriden 51 karton sigara, 1 adet bilgisayar ve 15 TL para çalarak kayıplara karıştı. Soyulduklarını fark eden akaryakıt istasyonu çalışanları, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki incelemelerde akaryakıt istasyonuna giren şahısların H.A., D.A. ve Ö.F.Ç. olduğu tespit edildi. Ekiplerce dün düzenlenen operasyonda 3 zanlı da yakalanarak gözaltına alındı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıslar, tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.

Akaryakıt istasyonunu soyan 3 kişi yakayı ele verdi

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