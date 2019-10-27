HABER

Akaryakıt istasyonunun marketindeki hırsızlık anı kamera

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 11:12 | Son Güncelleme

  SULTANGAZİ'de  akaryakıt istasyonuna ait markete giren kişi reyonlardan çaldığı ürünleri montunun içine sakladı.

Emin YEŞİL: İstanbul, (DHA) - SULTANGAZİ'de akaryakıt istasyonuna ait markete giren kişi reyonlardan çaldığı ürünleri montunun içine sakladı. Hırsızlık anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Olay, Sultangazi Gazi Mahallesi'nde bulunun bir akaryakıt istasyonun marketinde meydana geldi. Markete giren bir kişi reyonlardan aldığı ürünleri montunun içine sakladı. Markette bir süre vakit geçirdikten sonra kasaya yönelen bu kişi dikkat çekmemek için aldığı birkaç ürünün parasını ödedi. Hırsızlık anları, marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Öte yandan market sahibinin, şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

(FOTOGRAF)

PARTNERAslı Enver ile Murat Boz ayrılığın eşiğinde mi?Aslı Enver ile Murat Boz ayrılığın eşiğinde mi?
Keçi ve koyun yünlerini nesnelere resmederek sanata dönüştürüyorKeçi ve koyun yünlerini nesnelere resmederek sanata dönüştürüyor
İHA’nın haberi ses getirdi, küçük Mahsut yeni yürütecine kavuştuİHA’nın haberi ses getirdi, küçük Mahsut yeni yürütecine kavuştu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mazlum Kobani'nin 'kırmızı bülten' dosyası ortaya çıktı!

Mazlum Kobani'nin 'kırmızı bülten' dosyası ortaya çıktı!

Bakan duyurdu! Ne satılacak ne de kiralanacak

Bakan duyurdu! Ne satılacak ne de kiralanacak

Mucize Doktor setinden selfie geldi!

Mucize Doktor setinden selfie geldi!

Her şeyi zanlının dövmesi ele verdi!

Her şeyi zanlının dövmesi ele verdi!

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

Komşuda sular durulmuyor! Ölü sayısı yükseliyor

Komşuda sular durulmuyor! Ölü sayısı yükseliyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu açıkladı! Emniyet'e yeni birim geliyor

Soylu açıkladı! Emniyet'e yeni birim geliyor

Netanyahu'nun medya patronunu tehdit ettiği ses kaydı yayımlandı

İsrail'de büyük skandal! Ses kaydı yayımlandı

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Emine Bulut davasında gerekçeli karar açıklandı

Türkiye'de infial yaratan cinayetle ilgili yeni gelişme!

Ankara'da yük asansörü 3. kattan yere düştü: 1’i ağır 3 yaralı

Asansör faciası! Yaralılar var

Konya'da bisküvi fabrikasında yangın

Konya'da bisküvi fabrikasında yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.