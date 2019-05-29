HABER

Akaryakıt kaçakçılarına baskın: 42 ton yakıt ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 09:54 | Son Güncelleme

İstanbul’da, akaryakıt kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda ‘10 numara yağı’ olarak bilinen 42 ton akaryakıt ele geçirildi.

Akaryakıt kaçakçılarına baskın: 42 ton yakıt ele geçirildi

İstanbul’da, akaryakıt kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda ‘10 numara yağı’ olarak bilinen 42 ton akaryakıt ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu ileri sürülen 8 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bir grubun organize halde kaçakçılık faaliyetleri yürüttüğünü belirleyen polis, 16-23 Mayıs tarihleri arasında Büyü, Bağcılar, Güngören, Bahçelievler, Esenyurt, Ataşehir ve Sarıyer’de 10 ayrı adrese baskın düzenledi. Baskınlarda ‘10 numara yağ’ olarak bilinen 42 bin litre kaçak akaryakıt ve bu yakıtların sevkiyatında kullanılan 3 araca el konuldu. Operasyonlarda kaçak akaryakıt ticaretiyle bağlantılı olduğu ileri sürülen İ.Ş.(51), T.K.(52), M.G.(40), H.H.(39), İ.Y.(32), M.F.Y.(32), S.E.(24) ve H.K.(46) adlı 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında bu yasa dışı ticareti uzun süre yapmış kişilerin de olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma sürülüyor.

Akaryakıt kaçakçılarına baskın: 42 ton yakıt ele geçirildi

Akaryakıt kaçakçılarına baskın: 42 ton yakıt ele geçirildi

Akaryakıt kaçakçılarına baskın: 42 ton yakıt ele geçirildi

Satın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesiSatın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesi
Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile telefonda görüştüAkar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile telefonda görüştü
Eniştesini öldüren zanlı “Evde uyuşturucu kullanıp ablamı dövüyordu"Eniştesini öldüren zanlı “Evde uyuşturucu kullanıp ablamı dövüyordu"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kartal Vedat Muriç'i açıkladı

Kartal Vedat Muriç'i açıkladı

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler

Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler

İki kardeşin tartışması kanlı bitti! Bir anda silahını çıkardı ve...

İki kardeşin tartışması kanlı bitti! Bir anda silahını çıkardı ve...

İzmir'de başlayan kan davası Diyarbakır'da bitmişti! Flaş gelişme yaşandı

İzmir'de başlayan kan davası Diyarbakır'da bitmişti! Flaş gelişme yaşandı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.