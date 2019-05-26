HABER

Akaryakıt tankeri ile arı kovanı yüklü kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 10:59 | Son Güncelleme

Sakarya’nun Pamukova ilçesinde akaryakıt tankeri ile arı kovanı yüklü kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Sakarya’nun Pamukova ilçesinde akaryakıt tankeri ile arı kovanı yüklü kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kazada binlerce arı da telef oldu.
Kaza, sabah saatlerinde Pamukova - Bilecik D-650 karayolu Üçevler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necat Eryiğit idaresindeki arı kovanı yüklü 54 RF plakalı kamyonet ile aynı istikamete gitmekte olan A.M. idaresindeki 43 AY 540 plakalı akaryakıt yüklü tanker çarpıştı. Çarpışma sonucu kontrolden çıkan akaryakıt yüklü tır elektrik trafosuna, arı kovanı yüklü kamyonet ise yol kenarında bulunan bir evin duvarına çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücüler Necat Eryiğit ve A.M. ile kamyonetteki V.E. ve E.E. ile tankerdeki Yasin M., Yusuf M. yaralandı. Akaryakıt tankerinde sıkışan sürücüye, elektrik tellerinin akım yüklü olması nedeniyle sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri uzun bir süre müdahale edemedi.
Olay yerine gelen yetkililerce kesilen elektrik sonrasında yaralı sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan toplam 6 kişi sağlık ekiplerince Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arı kovanları yüklü kamyonet sürücüsü Necat Eryiğit hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kaza nedeniyle D650 karayolu Pamukova-Bilecik istikameti yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kaldı. Trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandıktan sonra ise gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik normal seyrine döndü.
Öte yandan, kazada etrafa saçılan arı kovanlarından çıkan arılar ekiplere zor anlar yaşattı. Arıların çevrede bulunan bazı vatandaşları da sokarak yaraladığı öğrenildi.

Akaryakıt tankeri ile arı kovanı yüklü kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Akaryakıt tankeri ile arı kovanı yüklü kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Akaryakıt tankeri ile arı kovanı yüklü kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Akaryakıt tankeri ile arı kovanı yüklü kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Akaryakıt tankeri ile arı kovanı yüklü kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Akaryakıt tankeri ile arı kovanı yüklü kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Akaryakıt tankeri ile arı kovanı yüklü kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Akaryakıt tankeri ile arı kovanı yüklü kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Akaryakıt tankeri ile arı kovanı yüklü kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Akaryakıt tankeri ile arı kovanı yüklü kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Akaryakıt tankeri ile arı kovanı yüklü kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Akaryakıt tankeri ile arı kovanı yüklü kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Akaryakıt tankeri ile arı kovanı yüklü kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Akaryakıt tankeri ile arı kovanı yüklü kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Akaryakıt tankeri ile arı kovanı yüklü kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Akaryakıt tankeri ile arı kovanı yüklü kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Akaryakıt tankeri ile arı kovanı yüklü kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Akaryakıt tankeri ile arı kovanı yüklü kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Akaryakıt tankeri ile arı kovanı yüklü kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Akaryakıt tankeri ile arı kovanı yüklü kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Akaryakıt tankeri ile arı kovanı yüklü kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Akaryakıt tankeri ile arı kovanı yüklü kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Akaryakıt tankeri ile arı kovanı yüklü kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Akaryakıt tankeri ile arı kovanı yüklü kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Akaryakıt tankeri ile arı kovanı yüklü kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

13 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kardeşini boynundan vurdu!

13 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kardeşini boynundan vurdu!

G.Saray 22. şampiyonluk kupasını kaldırdı

G.Saray 22. şampiyonluk kupasını kaldırdı

Boşanma iddiaları gündemdeyken Cumhurbaşkanı ile görüştüler

Boşanma iddiaları gündemdeyken Cumhurbaşkanı ile görüştüler

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sarıkamış'ta katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 5 yaralı (2)

Sarıkamış'ta katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 5 yaralı (2)

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zorlu şartlarda mangal kömürü üretiyorlar

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar! 'Dünyanın en zor işi'

Cinsel istismar sanığının cep telefonu ve bilgisayarında iğrenç görüntüler

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Taksim Camisi'nin yıl sonunda açılması hedefleniyor

Merakla bekleniyordu! İşte o tarih...

İntihar etmek için dereye atladı, kendi imkanlarıyla çıkıp 112 Acil'i aradı

İntihar için dereye atladı, yardım çağırdı

Ayasofya Meydanı'nda "Fetih Namazı" etkinliği

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.