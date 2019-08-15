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Akaryakıt tankeri tıra çarptı, faciaya ramak kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 18:57 | Son Güncelleme

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde akaryakıt yüklü tanker önünde seyreden tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde akaryakıt yüklü tanker önünde seyreden tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Facianın kıl payı atlatıldığı kaza çevredeki bir iş yerinin kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.

Kaza, İzmir-Ankara E-96 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan İsmail S. (58) yönetimindeki 20 HS 788 plakalı akaryakıt yüklü tır, Ahmetli ilçesi Gökkaya Mahallesi kavşağında Mustafa G. (55) yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Kazada yaralanan tanker sürücüsü İsmail S., olay yerine gelen AKS ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı İsmail S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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