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Akaryakıt tankerinin kamyona çarptığı kaza kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 13:32 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde, akaryakıt yüklü tankerin kamyona çarptığı ve 1 kişinin yaralandığı kazanın, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Doğan ÇİZMECİ/AHMETLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde, akaryakıt yüklü tankerin kamyona çarptığı ve 1 kişinin yaralandığı kazanın, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, İzmir- Ankara E-96 yolu Gökkaya Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ankara yönüne giden Mustafa Gök'ün (55) kullandığı kamyona, aynı yönde giden İsmail Semirgen (58) yönetimindeki 20 HS 788 plakalı akaryakıt yüklü tanker çarptı. Kamyon, yol kenarında son anda yan yatmazken, tankerin kabininde sıkışan Semirgen ise yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Semirgen, sağlık görevlilerince ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İsmail Semirgen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. Öte yandan kaza anının, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde akaryakıt yüklü tankerin, kamyona çarptığı anlar yer aldı.

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