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Akaryakıt üzerinde vergi kaçakçılığı soruşturması

21.01.2021 16:44 | Son Güncelleme:
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Akaryakıt üzerinden tarihin en büyük vergi kaçakçılığı soruşturmasında adı geçen firmaların isimlerine ve çalışma yöntemlerine ulaşıldı.

Akaryakıt üzerinden tarihin en büyük vergi kaçakçılığı soruşturmasında adı geçen firmaların isimlerine ve çalışma yöntemlerine ulaşıldı. Tabela ile ruhsat arasında farklı görünen firmaların, söz konusu vergi kaçakçılığındaki zincirin en önemli halkalarını oluşturduğu ifade ediliyor.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ve MASAK, akaryakıt üzerinden vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan bir suç örgütüne geniş çaplı operasyon başlatmış, milyarlarca lira vurgun yaptığı ileri sürülen 220 dolandırıcı hakkında işlem yapmıştı.
Akaryakıt üzerinden tarihin en büyük vergi kaçakçılığı soruşturmasında, devleti dolandıran suç örgütünün kontrolündeki bazı şirketlerin isimlerine ve firma şemasına ulaşıldı. Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, söz konusu vergi kaçakçılığındaki zincirin en önemli halkasını oluşturan firmaların tabelada ve kağıt üzerinde farklılıklar gösterdiği ortaya çıktı. Dağıtım yapan şirketlerin tabelasıyla tüzel kimliklerin de uyuşmadıkları görüldü.

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