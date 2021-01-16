Akaryakıt yolsuzluğu operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı

KOM Daire Başkanlığınca 15 Aralık 2020’de başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı operasyonu olarak kayıtlara geçen ‘SİLİCİ’ operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, KOM Daire Başkanlığına gelen ihbarla beraber analizci uzman personeller tarafından yapılan çalışmalarda ülke çapında faaliyet gösteren bazı akaryakıt firmalarının satış verilerini sildiğine yönelik bilgi ve bulgular elde edilmiş, suç örgütünün hareket tarzının belirlenmesi amacıyla örgüt üyeleri 7 ay boyunca yoğun teknik ve fiziki takibe alınmış, yapılan takip sonucu akaryakıt istasyonlarında bulunan akaryakıt satış verilerinin kaydedildiği otomasyon sistemlerine elektronik ve uzaktan erişimle müdahale edildiği öğrenildi.

Otomasyon firma sahiplerinin kurdurdukları yasa dışı sistemle silme işlemlerini gerçekleştirdikleri ve bu zaman aralığında örgütün içyapısı çözülerek akaryakıt satış verilerini dijital ortamda nasıl yok ettikleri, devlete ödemeleri gereken milyarlarca vergiyi ödemedikleri ortaya çıkartıldı.

Ülke çapındaki yasadışı faaliyetlerle akaryakıt satış verileri üzerinde silme işlemini yapan örgütün Konya’da faaliyet gösteren ve birlikte hareket eden iki otomasyon şirketinin sahipleri ile çalışanları olduğu, firmaların akaryakıt istasyonlarında oyun görünümlü korsan otomasyon sistemi kurdukları ve yüksek ücretler karşılığında yazılımcılar tarafından verilerin silindiği anlaşıldı.

KOM Daire Başkanlığınca örgütün 2015 ile 2020 yılları arasında maddi değerinin yaklaşık 3.6 milyar TL olan 608 milyon litre akaryakıt satış verisinin sildiği tespit edilmiş, örgütün yapısının tüm yönleriyle deşifre edilmesi ve operasyon ağının derinleştirilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı MASAK, VDK ile GİB konu aktarılmış, buradaki uzmanlar ve müfettişler tarafından yapılan ayrıntılı incelemeler ve değerlendirilmelerle devletin milyarlarca vergi kaybına uğratıldığı anlaşıldı.



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