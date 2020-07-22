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  4. Akaryakıt yüklü tren minibüse çarptı: İki kişi son anda kurtuldu

Akaryakıt yüklü tren minibüse çarptı: İki kişi son anda kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 21:52 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de raylarda asılı kalan minibüs sürücüsü, trenin geldiğini fark edince koşarak makinisti 'dur' işareti ile uyarmaya çalıştı. Hızını alamayan akaryakıt yüklü tren, minibüse çarparak 20 metre kadar sürükledi.

Akaryakıt yüklü tren minibüse çarptı: İki kişi son anda kurtuldu

Kaza, saat 18.45 sıralarında Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki trafiğe kapalı olan hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hikmet Gürsoy (42) idaresindeki minibüs, trafiğe kapatılan hemzemin geçitten karşı yola geçmeye çalışırken tren raylarındaki çakıllara saplanarak asılı kaldı.

Vagonlarında akaryakıt yüklü trenin geldiğini fark eden sürücü Gürsoy ve yanındaki yolcu, koşarak Emin Yorulmaz isimli makinisti 'dur' işareti ile uyarmaya çalıştı. Hızını alamayan tren, raylarda asılı kalan minibüse çarparak 20 metre kadar sürükledi.
Can kaybının yaşanmadığı kazada maddi hasar meydana geldi.

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Trafik polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında minibüs olduğu yerden vatandaşların yardımıyla çıkartıldı. Kaza yerine gelen Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yetkililerden bilgi alarak 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

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"SIFIRA SIFIR DURDU CANIMIZI KURTARDIK"

Tren raylarındaki panik anlarını anlatan sürücü Hikmet Gürsoy, "Burada tabela yoktu. Buradan geldik tren yolunda ön teker düşünce çıkartamadık. Oradan koşa koşa gittik makiniste söyledik. Makinist de anca durabildi. Sıfıra sıfır durdu canımızı kurtardık" dedi. (İHA)

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