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  4. Akaryakıt Zammı Kazakistan'da Halkı Sokağa Döktü

Akaryakıt Zammı Kazakistan'da Halkı Sokağa Döktü

04.01.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazakistan’da hükümetin, akaryakıt fiyatlarına dair tavan fiyat uygulamasını kaldırması ve fiyatların yükselmesi, ülke genelinde protestolara neden oldu

Kazakistan’da hükümetin, akaryakıt fiyatlarına dair tavan fiyat uygulamasını kaldırması ve fiyatların yükselmesi, ülke genelinde protestolara neden oldu.

Prostetoların çok nadir görüldüğü ve sıkı bir yönetim anlayışına sahip eski Sovyetler Birliği ülkesinde halk birçok şehirde başta LPG olmak üzere akaryakıt fiyatlarındaki artışı protesto etmek için sokağa döküldü.

Ülke genelinde binlerce kişinin katıldığı protestolar yılın ikinci gününde başladı. Gösterilerin özellikler ülkedeki akaryakıt sektörünün önde gelen şehirlerinden biri olan Zhanaozen’de yoğunlaştığı ifade ediliyor.

Aynı şehirde 2011 yılında akaryakıt sektöründe çalışan çok sayıda işçinin işten çıkarılması sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği protestolar düzenlenmişti.

Protestolar üzerine bayiler fiyatlarda 4’te bir oranında indirime gitme kararı aldı ancak hükümet üretim maliyetleri nedeniyle daha fazla bir indirimin imkansız olduğunu açıkladı.

Hükümet yükselen maliyetler nedeniyle özellikle LPG’de fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu dile getiriyorlar.

Gösterilerin ülkenin en büyük şehri Almatı’ya da sıçraması olasılığına karşı polis şehrin meydanlarını kordon altına aldı. Şehirde birçok noktada cep telefonu internet servisleri de önlem olarak kapatıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev protestoların ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin çıkarlarını da koruyacak şekilde soruna bir çözüm bulunması için bir komisyonun çalışamalara başladığını ifade etti. Tokayev, protestoculardan da sorumlu davranmalarını istedi.

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