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Akaryakıt Zammı Kazakistan'da Hükümeti Devirdi

05.01.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazakistan’da, akaryakıt fiyatlarına yönelik tavan fiyat uygulamasının kaldırılması ve bunun üzerine özellikle ülkede çok tercih edilen LPG fiyatlarının neredeyse iki katına çıkması sonrası başlayan gösteriler, hükümeti devirdi

Kazakistan’da, akaryakıt fiyatlarına yönelik tavan fiyat uygulamasının kaldırılması ve bunun üzerine özellikle ülkede çok tercih edilen LPG fiyatlarının neredeyse iki katına çıkması sonrası başlayan gösteriler, hükümeti devirdi. 3 gündür devam eden protesto eylemleri sonrası Kazakistan hükümeti, istifasını Cumhurbaşkanı’na sundu. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de hükümetin istifasını kabul ettiğini açıkladı.

Yeni yıllar birlikte gelen akaryakıt zamlarıyla birlikte başlayan gösteriler ülkenin birçok şehrine yayıldı. Polis ülkenin en kalabalık şehri Almatı’da halkı şehrin ana meydanından dağıtmak için ses bombaları ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Eylemlerde polisle göstericiler arasında çıkan çatışmalarda yaklaşık 100 civarında polis yaralandı. Gösteriler bugün hükümetin istifa kararının ardından da sürdü. Bölgeden gelen haberlerde yüzlerce göstericinin Almatı’da şehrin ana meydanına girmek için polisle çatışmaya devam ettiği bildiriliyor.

Protestolar sırasında başta bazı bankalar olmak üzere işyerleri ve restaurantların da hedef alındığı belirtiliyor.

Almatı’da emniyet yetkilileri halkı olaylar nedeniyle evden çıkmamaları konusunda uyarıyor. Eski Sovyetler Birliği ülkelerinden olan petrol zengini Kazakistan’da protesto eylemleri son derece nadir rastlanır olaylardan biri.

İstifanın ardından alınan zam kararları geri çekildi

Hükümetin istifası ardından oluşturulan geçici kabine üyeleriyle görüşen Cumhurbaşkanı Tokayev, kaldırılan tavan fiyat sınırlamasının yeniden getirilmesi talimatını verdi. Tokayev ayrıca temel gıda ürünlerine yönelik zamlar ve yoksul ailelerin kiralarına ilişkin de düzenlemeler yapılmasını istedi.

Tokayev ayrıca olayların önüne geçilmesi için Almatı ve gösterilerin yoğun olduğu bir diğer şehir Mangistau da olağanüstü hal ilan edildiğini ve sokağa çıkma yasağı uygulandığını belirtti. Cumhurbaşkanı, protestoların ardından yabancı provokatörlerin olduğunu iddia etti.

Olaylar sırasında şu ana kadar en az 200 göstericinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Almatı’da olayların kontrol altına alındığı haber veriliyor.

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