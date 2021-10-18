Akaryakıt zamları sonrasında Kılıçdaroğlu'ndan 'acil' çağrı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu akaryakıt zamlarının ardından açıklamalarda bulundu. Kara Kış Fonu'nun kurulması gerektiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu "Milletimiz kaderine terk edilmiştir" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



Akaryakıta yine zam geldi. Kara Kış Fonu hemen kurulmalı, hemen! Tüm enerji sektörü paydaşlarına ve belediyelerimize yarın davet mektubu göndereceğim. Bu millet için birlikte ne yapabileceğimizi konuşmak üzere acilen toplanmamız lazım. Milletimiz kaderine terk edilmiştir!

Akaryakıta yine zam geldi. Kara Kış Fonu hemen kurulmalı, hemen! Tüm enerji sektörü paydaşlarına ve belediyelerimize yarın davet mektubu göndereceğim. Bu millet için birlikte ne yapabileceğimizi konuşmak üzere acilen toplanmamız lazım. Milletimiz kaderine terk edilmiştir! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 18, 2021

AKARYAKIT ZAMLARI

Dolar kurundaki hareketlilik ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarındaki zamları da beraberinde getiriyor. Önceki gün benzine ve motorine yapılan 40-41 kuruşluk zammın ardından bu geceden itibaren motorine 23 kuruşluk bir zam daha yapıldı.



