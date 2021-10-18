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Akaryakıt zamları sonrasında Kılıçdaroğlu'ndan 'acil' çağrı

18.10.2021 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu akaryakıta bir haftada iki kez zam gelmesinin ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Tüm enerji sektörü paydaşlarına ve belediyelerimize yarın davet mektubu göndereceğim. Bu millet için birlikte ne yapabileceğimizi konuşmak üzere acilen toplanmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Akaryakıt zamları sonrasında Kılıçdaroğlu'ndan 'acil' çağrı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu akaryakıt zamlarının ardından açıklamalarda bulundu. Kara Kış Fonu'nun kurulması gerektiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu "Milletimiz kaderine terk edilmiştir" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Akaryakıta yine zam geldi. Kara Kış Fonu hemen kurulmalı, hemen! Tüm enerji sektörü paydaşlarına ve belediyelerimize yarın davet mektubu göndereceğim. Bu millet için birlikte ne yapabileceğimizi konuşmak üzere acilen toplanmamız lazım. Milletimiz kaderine terk edilmiştir!

AKARYAKIT ZAMLARI

Dolar kurundaki hareketlilik ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarındaki zamları da beraberinde getiriyor. Önceki gün benzine ve motorine yapılan 40-41 kuruşluk zammın ardından bu geceden itibaren motorine 23 kuruşluk bir zam daha yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu
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