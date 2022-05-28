Akaryakıta gelen zamların ardından İETT Genel Müdürü Bilgili'den flaş sözler! Toplu ulaşıma zam mı gelecek?

Son aylarda benzin, motorin ve LPG'ye gelen zamlar vatandaşın cebini yakarken, birçok ilde toplu ulaşım ücretleri de yükseldi. Son iki günde peş peşe gelen iki zam sonrası akaryakıt fiyatları daha da yükselirken, İETT Genel Müdürü Alper Bilgili de Twitter hesabından konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Son zamların İETT'ye olan maliyetini paylaşan Bilgili, şu ifadeleri kullandı:

Son 2 günde yapılan zamlarla, 22 lira olan mazot, bugün 25 liraya yaklaştı. İETT 6.000 otobüs için yılda 200 milyon litreden fazla mazot tüketiyor. Sadece son 2 günde gelen zammın İETT'ye yıllık maliyeti en az 500 milyon lira.

Bilgili'nin açıklaması sonrası özellikle sosyal medyada "İstanbul'da toplu taşımaya zam gelecek mi?" sorusu akıllara geldi.



