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Akaryakıtçı terörü kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 15:14 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon ilçesinde akaryakıt istasyonunda denetim yapan Gelir Uzmanı Murat Bardakcı, denetimleri neticesinde yaptığı tespitleri tutanağa geçireceği sırada akaryakıt sahibi M.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde akaryakıt istasyonunda denetim yapan Gelir Uzmanı Murat Bardakcı, denetimleri neticesinde yaptığı tespitleri tutanağa geçireceği sırada akaryakıt sahibi M. T. tarafından darp edildi.
Olay, 12 Ağustos Çarşamba günü Merzifon’da bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Amasya Defterdarlığının oluruyla denetim yapan Merzifon Vergi Dairesi Gelir Uzmanı Murat Bardakcı, yaptıkları tespitleri tutanağa geçirecekleri esnada akaryakıt sahibi M.T. tarafından fiziksel saldırıya maruz kaldı. İlgili tespitleri tutanağa geçirmek için kendilerini araçlarının içerisinde güvene alarak beklediklerini ve kolluk kuvvetlerine haber verdiklerini söyleyen darp mağduru 2 çocuk babası Bardakcı, olay yerine kolluk kuvvetlerinin gelmediğinden dolayı tutanağı tutamaklarını iddia etti.
Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildiğini anlatan Bardakcı, “Hastanede tedavi gördükten sonra savcılığa müracaat ettik. Nöbetçi savcı bize olayın basit bir olay olduğunu ve kamu görevlisine saldırı bilgisi verilmediğini söyledi. Ancak biz durumu savcıya anlattıktan sonra savcı bey tüm delilleri yetkili kişilerden istedi. Sonrasında olay başka bir şekil almaya başladı. İlgili şahıslar, mahkemeyi ve yasal organları yanıltmak maksadıyla, olay yerindeki kamera görüntülerini eskittiklerini fark ettik” dedi.

"Benim ve ailemin can güvenliği yok"
Denetim yaptıkları bölgede milyonlarca lira vergi kaçağının olduğunu dile getiren Bardakcı, “Savcılığın elde ettiği kamera kayıtlarını açtığımızda yalan beyan veren işletme sahibi, çalışanları ve İ.Ş.’nin beyanlarının görüntü kayıtlarının tam aksine olduğunu görebildik. Yapmış olduğumuz görevi engellemek maksadıyla yapılmış bir saldırıdır. Bugün bu şahısların hepsi ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Biz denetimlerimizi ulusal ve uluslararası karayollarının olduğu bir bölgede yapıyoruz. Bu bölgedeki akaryakıt istasyonlarındaki vergi kaçağı milyonlarca TL tutarındadır. Şahısların bize gönderdikleri mesajlarında ’tehlikeli olduklarını, benim ve ailemin can güvenliğinin olmadığını’ düşünüyorum” diye konuştu.

"Kamunun çok ciddi vergi kayıpları oluşabilecek"
Vergi kaçağı yapanların ortaya çıkarılmasını isteyen Bardakcı şunları söyledi:
“Benim aldığım darbelerin hiçbir önemi yok. Benim korktuğum nokta, biz sahada görevimizi yapamaz isek bu adamlar faaliyetlerini ellerini kollarını sallayarak yapabilecek. Bu da kamunun çok ciddi vergi kayıpları oluşabilecek. Benim tek beklentim, bu şahısların ve bu suçları işleyenlerin ortaya çıkartılmasıdır.”

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