Akaryakıtta indirim var mı? Akaryakıt indirimi ne zaman? Motorin ve benzin fiyatlarına indirim geldi mi?

Akaryakıta aylar sonra beklenen indirim geldi. Araç sahipleri akaryakıta sürekli gelen zamlar yüzünden zor zamanlar yaşamıştı. Uzun bir aradan sonra akaryakıta indirim gelmesi herkesin yüreğine soğuk sular serpti. Motorinin litre fiyatına ve benzinde indirime gidildi. Akaryakıtta ne kadar indirim yapıldığına dair detayları haberimizde işledik...

MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz gece yarısından itibaren geçerli olan motorinin litre fiyatında 96 kuruş, benzinde 23 kuruş indirim gerçekleşirken, LPG Oto gaz fiyatında ise 33 kuruş pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde zam yapıldı. Motorinin litre fiyatına 96 kuruş, benzinin litre fiyatına 72 kuruş indirim yapıldı, LPG'de ise 33 kuruş zam uygulandı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasının yaptığı açıklamaya göre; benzinde indirimin 49 kuruşu Eşel Mobil Sistemi'nden kaynaklı ÖTV'nin ikamesinde kullanılacak, 23 kuruşu ise pompa satış fiyatına yansıması düşünülüyor.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla tetiklediği dolar kuru ve Brent petrolün yükseldi. Bu yükseliş, akaryakıt fiyatlarına bir süre zam olarak yansırken, bu kez bir indirim açıklaması geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre pazartesi gece yarısından yani 1 Mart Salı günü geçerli olacak motorine 96 kuruş, benzine ise 23 kuruş indirim geldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler göz önüne alınarak rafineriler tarafından hesaplanmaktadır. Dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar kentlere göre farklılık gösterebilir.

