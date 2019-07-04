MAGAZİN

Akasya Asıltürkmen ile Serdar Özerman boşandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.07.2019 16:25 | Son Güncelleme

23 Şubat 2019 tarihinde evlerini ayıran Akasya Asıltürkmen ile Serdar Özerman boşandı.

Akasya Asıltürkmen ile Serdar Özerman boşandı

Oyuncu Akasya Asıltürkmen ile Serdar Özerman evliliklerini noktaladı. 3 yıl önce evlenen ve 7 ay önce ayrı yaşamaya başlayan çift geçtiğimiz hafta boşandı.

tv100'e konuşan Akasya Asıltürkmen, "Geçtiğimiz hafta medeni bir şekilde boşandık. İnsanlar birbirleriyle anlaşamıyorsa ayrılmalılar. Bir önceki kuşak gibi 'kol kırılır yen içinde kalır' diyerek hareket edilmemeli" dedi.

Sözlerini sürdüren Asıltürkmen, "Kimse boşanmak için evlenmez. Çok tatlı bir kızımız var. Hayatımda en değerli şey Pera" ifadelerini kullandı.

PARTNERGüzel tekvandocu fenomen olma yolunda!Güzel tekvandocu fenomen olma yolunda!
Ve evlendi! İşte merak edilen gelinliğiVe evlendi! İşte merak edilen gelinliği
Bikinili paylaşım: Yansın buralar!..Bikinili paylaşım: Yansın buralar!..
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akasya Asıltürkmen Serdar Özerman

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

O iddialara sessiz kalmıştı! Kuralını yıktı

O iddialara sessiz kalmıştı! Kuralını yıktı

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Rekor transfer resmen açıklandı!

Rekor transfer resmen açıklandı!

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

'Tehditlerin anlamı yok' diyerek uyardı: Adım atamazlar

'Tehditlerin anlamı yok' diyerek uyardı: Adım atamazlar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Fettah Can’dan dikkat çeken 'Suriyeli' paylaşımı

Fettah Can’dan dikkat çeken 'Suriyeli' paylaşımı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Podyuma çıktı! Cesur tercihler...

Podyuma çıktı! Cesur tercihler...

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Derya Uluğ'un 3 Temmuz paylaşımı sonrası konseri iptal oldu!

3 Temmuz paylaşımı olay olmuştu! Konserini iptal ettiler

Sophie Turner evlendi! İşte merak edilen gelinliği

Ve evlendi! İşte merak edilen gelinliği

Nilgün Belgün'den bikinili nostalji

Bikinili paylaşım: Yansın buralar!..

İran, İngiliz sanatçı Joss Stone'u sınır dışı etti

Ünlü sanatçı gözaltına alındı, sınır dışı edildi

Sinem Uslu'nun duygusal anları! Zorlu süreci ağlayarak anlattı

Ağlayarak anlattı: Onu kucağıma vermediler...

Burçin Orhon: Mangalda tavuk sosis bile yapamayanın...

'Mangalda tavuk sosis bile yapamayanın...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.