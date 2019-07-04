Akasya Asıltürkmen ile Serdar Özerman boşandı

Oyuncu Akasya Asıltürkmen ile Serdar Özerman evliliklerini noktaladı. 3 yıl önce evlenen ve 7 ay önce ayrı yaşamaya başlayan çift geçtiğimiz hafta boşandı.

tv100'e konuşan Akasya Asıltürkmen, "Geçtiğimiz hafta medeni bir şekilde boşandık. İnsanlar birbirleriyle anlaşamıyorsa ayrılmalılar. Bir önceki kuşak gibi 'kol kırılır yen içinde kalır' diyerek hareket edilmemeli" dedi.

Sözlerini sürdüren Asıltürkmen, "Kimse boşanmak için evlenmez. Çok tatlı bir kızımız var. Hayatımda en değerli şey Pera" ifadelerini kullandı.

