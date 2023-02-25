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Akasya Durağı’nın çaycı Ali Kemal’i son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören aynı şeyi söyledi

25.02.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akasya Durağı dizisinde çaycı Ali Kemal karakterine hayat veren Ateş Fatih Uçan adeta yıllara meydan okuyor. Bir dönemin popüler dizisinde rol alan Uçan’ın son halini görenler aynı şeyi söyledi.

Akasya Durağı’nın çaycı Ali Kemal’i son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören aynı şeyi söyledi

Bir dönemin efsane dizilerinden biri olan Akasya Durağı'nın oyuncuları son halleriyle çok konuşuluyor. 2008 ile 2012 yılları arasında yayınlanan Akasya Durağı’nda çaycı Ali Kemal karakterine hayat veren Ateş Fatih Uçan bu rolüyle hafızalara kazınmıştı.

Takipçileri ünlü ismin fotoğraflarına, “Hiç değişmemişsin”, “Uyy Nuri babacuum”, “Ali Kefal”, “Akasya Durağı yeniden başlasın”, “Dikkat et Narin gibi bu da dövmesin”, “Hala aynısın abi” yorumlarında bulundular.

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22 Haziran 1978 tarihinde Erzurum'da dünyaya gelen Ateş Fatih Uçan eşi ile yaptığı iddialı paylaşımları ile de dikkat çekiyor.

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Sık sık eşiyle paylaşım yapan ünlü isim bazı fotoğraflarını “Daim ol karıcığım gamzenin çukurunda öleyim”, “Tüm başarılarımın sırrı Hülya’m”, “Çiçek bahçesi kokuna kurban olurum” mesajları ile paylaştı.

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İstanbul Üniversitesi'nde Radyo Televizyon bölümü mezunu olan Ateş Fatih Uçan’ın oynadığı yapımlar arasında Fatih Harbiye, Avanak Dedektör, Heredot Cevdet Saati ve Uzaklarda Arama da bulunuyor.

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