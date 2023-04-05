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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez'in son hali şoke etti! Osman Ağa'nın kızı artık bambaşka biri

05.04.2023 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem izleyiciyi ekranı başına kilitleyen Akasya Durağı dizisinde Dilek karakterine hayat veren Pelin Sönmez son haliyle şaşırttı. Şimdilerde evli olan ve yaptığı estetiklerle değişime uğrayan Sönmez, dizide Cezmi Baskın'ın hayat verdiği ''Osman Ağa'' karakterinin kızı Dilek'i canlandırıyordu. İşte Pelin Sönmez'in son hali...

Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez'in son hali şoke etti! Osman Ağa'nın kızı artık bambaşka biri

Ünlü oyuncu kadrosu ve eğlenceli sahneleriyle beş sezon ekranlara gelen 2008 yapımı Akasya Durağı dizisinde Pelin Sönmez de rol alıyordu. Sönmez, Yanlış Anlama, Atlılar, Alev Alev ve Akasya Durağı dizilerinde rol aldı. Pelin Sönmez'in yıllar içinde uğradığı değişim görenleri şoke etti.

akasya durağı dilek

2008 - 2011 yılları arasında Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Ateş Fatih Uçan, Onur Şan, Sefa Tantoğlu, Max Bendo, Gülay Baltacı, Aslı Altaylar ve Kayhan Yıldızoğlu ile birlikte Akasya Durağı adlı komedi dizisinde Osman Ağa'nın kızı Dilek karakterini canlandıran Pelin Sönmez, son haliyle gündem oldu.

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2009 yılında ünlü sanatçı Murat Dalkılıç ile ilişki yaşayan Pelin Sönmez, 2014 yılının Mayıs ayında iş adamı Cengiz Çolak ile Amerika'nın Los Angeles şehrinde evlenmişti ancak 2016 yılında boşandılar.

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2018 yılında Cem Çandar ile evlenen oyuncu, şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

cem candar pelin sönmez

Pelin Sönmez'in değişimini görenler ''Usman Aga görmesin'' ve ''Estetik sen nelere kâdirsin'' gibi yorumlarda bulundu.

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Sosyal medyada aktif olan Pelin Sönmez, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

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34 yaşındaki oyuncu, değişimiyle şoke etti.

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