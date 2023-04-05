Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez'in son hali şoke etti! Osman Ağa'nın kızı artık bambaşka biri

Ünlü oyuncu kadrosu ve eğlenceli sahneleriyle beş sezon ekranlara gelen 2008 yapımı Akasya Durağı dizisinde Pelin Sönmez de rol alıyordu. Sönmez, Yanlış Anlama, Atlılar, Alev Alev ve Akasya Durağı dizilerinde rol aldı. Pelin Sönmez'in yıllar içinde uğradığı değişim görenleri şoke etti.

2008 - 2011 yılları arasında Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Ateş Fatih Uçan, Onur Şan, Sefa Tantoğlu, Max Bendo, Gülay Baltacı, Aslı Altaylar ve Kayhan Yıldızoğlu ile birlikte Akasya Durağı adlı komedi dizisinde Osman Ağa'nın kızı Dilek karakterini canlandıran Pelin Sönmez, son haliyle gündem oldu.

2009 yılında ünlü sanatçı Murat Dalkılıç ile ilişki yaşayan Pelin Sönmez, 2014 yılının Mayıs ayında iş adamı Cengiz Çolak ile Amerika'nın Los Angeles şehrinde evlenmişti ancak 2016 yılında boşandılar.

2018 yılında Cem Çandar ile evlenen oyuncu, şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Pelin Sönmez'in değişimini görenler ''Usman Aga görmesin'' ve ''Estetik sen nelere kâdirsin'' gibi yorumlarda bulundu.

Sosyal medyada aktif olan Pelin Sönmez, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

34 yaşındaki oyuncu, değişimiyle şoke etti.





