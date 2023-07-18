Akasya Durağı’nın Dilek’i Pelin Sönmez tek celsede boşandı! Gizlilik kararı alındı

Oyuncu kadrosunda Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Ateş Fatih Uçan, Onur Şan, Aslı Altaylar ve Kayhan Yıldızoğlu gibi isimlerin yer aldığı Akasya Durağı dizisinde Osman Ağa'nın kızı Dilek karakterini canlandıran Pelin Sönmez sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.
Yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettiren Pelin Sönmez'den bu defa üzen haber geldi. Sönmez, 2018 yılında evlendiği iş insanı Cem Candar’dan boşandı.
Gözlerden uzak bir hayat süren çiftin davasında gizlilik kararı alındı. Taraflar, evliliklerini tek celsede anlaşmalı olarak sona erdirdi.
İstanbul doğumlu Pelin Sönmez, 27 Nisan 1988 yılında dünyaya geldi. 35 yaşındaki oyuncu, Kocaeli Üniversitesi Derbent Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Bölümü'nden mezun oldu.
Kariyerine müzikle başlayan güzel oyuncu Pelin Sönmez, daha sonra oyunculuğa başladı.
İlk oyunculuk deneyimini ise 'Akasya Durağı' dizide Dilek karakteriyle yaşadı.