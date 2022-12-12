Akasya Durağı’nın Dilek’i son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören aynı şeyi söyledi

Oyuncuları arasında Zeki Alasya, Levent Ülgen, Aslı Altaylar, Onur Şan, Cezmi Baskın gibi isimlerin yer aldığı Akasya Durağı’nda, Osman Ağa’nın kızı Dilek’e Pelin Sönmez hayat veriyordu. Instagramda paylaştığı fotoğraflar ile adından söz ettiren Sönmez, dizide Obayana ile aşk yaşıyordu.

Çiçek Taksi dizisinin uyarlanmış versiyonu olan Akasya Durağı dizisi, 5 sezon boyunca Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. 2008 yılında başlayan dizi, birçok usta oyuncuyu bir araya getirdi.

Oyuncu kadrosunda yer alan Sönmez’in son fotoğrafına takipçileri “Mükemmel olmuş cidden ne desem az”, “Dilek buban çağırıyor kızum”, “Osman ağa görmesin Dilek”, “Spor güzelleştirmiş” yorumunda bulundular.

Hem oyunculuk hem de şarkıcılık yapan Sönmez, Akasya Durağı'nın ardından ekrandan uzaklaşmıştı.

1988 doğumlu olan Sönmez, 2018 yılında Cem Candar ile evlendi.



