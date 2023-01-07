Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Son haline yorum yağdı

Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer alan Akasya Durağı dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen ünlü oyuncu Aslı Altaylar, daha önce Yabancı Damat dizisinde de kamera karşısına geçmişti. Bir süredir göz önünde olmayan yıldız sosyal medya paylaşımlarıyla hayran bıraktı.

1995 yılında rol aldığı Çiçek Taksi dizisiyle oyunculuğa adım atan Aslı Altaylar, Akasya Durağı'ndan sonra pek çok yapımda izleyiciyle buluştu.

En son Hakim dizisinde oynayan Aslı Altaylar, 42 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkartıyor.

Instagram'da 50 bin takipçisi bulunan Aslı Altaylar'ın paylaşımlarına övgü dolu yorumlar yapılıyor.

Meslektaşı Orhan Eşkin ile evli olan yıldız, aşk pozlarını da takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Cesur stiliyle adından söz ettiren Aslı Altaylar, adeta yıllara meydan okuyor.



