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  4. Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Son haline yorum yağdı

Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Son haline yorum yağdı

07.01.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2008-2012 yılları arasında yayınlanan Akasya Durağı dizisiyle akıllarda yer edinen ünlü oyuncu Aslı Altaylar, şimdilerde 42 yaşında... Güzelliğine güzellik katan Altaylar, iddialı paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Son haline yorum yağdı

Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer alan Akasya Durağı dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen ünlü oyuncu Aslı Altaylar, daha önce Yabancı Damat dizisinde de kamera karşısına geçmişti. Bir süredir göz önünde olmayan yıldız sosyal medya paylaşımlarıyla hayran bıraktı.

1995 yılında rol aldığı Çiçek Taksi dizisiyle oyunculuğa adım atan Aslı Altaylar, Akasya Durağı'ndan sonra pek çok yapımda izleyiciyle buluştu.

Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Son haline yorum yağdı

En son Hakim dizisinde oynayan Aslı Altaylar, 42 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkartıyor.

Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Son haline yorum yağdı

Instagram'da 50 bin takipçisi bulunan Aslı Altaylar'ın paylaşımlarına övgü dolu yorumlar yapılıyor.

Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Son haline yorum yağdı

Meslektaşı Orhan Eşkin ile evli olan yıldız, aşk pozlarını da takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Son haline yorum yağdı

Cesur stiliyle adından söz ettiren Aslı Altaylar, adeta yıllara meydan okuyor.

Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Son haline yorum yağdı

Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Son haline yorum yağdı

Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Son haline yorum yağdı

Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Son haline yorum yağdı

Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Son haline yorum yağdı


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