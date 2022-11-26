Akasya Durağı’nın şoför Leyla’sı son haliyle şaşırttı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Bir dönemin efsane dizilerinden biri olan Akasya Durağı'nın oyuncuları son halleriyle gündeme geldi. 2008 ile 2012 yılları arasında yayınlanan Akasya Durağı’nda şoför Leyla’yı canlandıran Ayça İnci hafızalara kazındı. İnci'nin son halini görenler sosyal medyada yıllar geçtikçe güzelliştiği yorumunda bulunuyorlar.

Arka Sokaklar dizisinde de rol alan Ayça İnci güzelliği ile çok konuşuluyor.

Üç Kız Kardeş oyuncuları arasına katılan İnci’nin sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları sevenleri beğeni yağmuruna tutuyor. Fotoğraflara "Güzellik dorukta", "Barbie bebek gibisin", Yıllar geçtikçe daha da güzelleşiyorsunuz" yorumları yapılıyor.

Sevilen isim son paylaşımında Kenan İmirzalıoğlu ile beraber rol aldığı Alacakaranlık’tan bir kesit paylaştı.

30 Nisan 1978 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen ünlü ismin rol aldığı yapımlar arasında Karagümrük Yanıyor, Cabbar, Böyle Mi Olacaktı da yer alıyor.





