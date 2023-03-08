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Akasya Durağı'nın Zeyno'su Sitare Akbaş'ı görenler gözlerine inanamadı! Değişimiyle kendine hayran bıraktı

08.03.2023 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane dizisi Akasya Durağı'nda hayat verdiği Zeyno karakteri ile büyük beğeni toplayan Sitare Akbaş değişimiyle ağızları açık bıraktı. Adeta evrim geçiren ünlü oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekiyor.

Akasya Durağı'nın Zeyno'su Sitare Akbaş'ı görenler gözlerine inanamadı! Değişimiyle kendine hayran bıraktı

Akasya Durağı'ndaki Zeyno karakterinden, Sen Çal Kapımı dizisinde Fifi karakterine geçiş yapan ünlü oyuncu Sitare Akbaş'ın değişimi görenleri şaşkına çeviriyor.

Başarılı oyuncu performansı ile göz dolduran Sitare Akbaş adeta bambaşka birine dönüşmüş.

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Sosyal medyada bir milyona yakın takipçisi bulunan güzel oyuncu, cesur pozlarıyla da bakana bir daha baktırıyor.

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Sitare Akbaş'a ''Zeyno sen misin?'' ve ''Ne güzellik bu'' gibi yorumlar yapıldı.

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Asıl adı Makbule Sitare Akbaş olan güzel oyuncu, 6 Ekim 1988 tarihinde doğdu. Akbaş, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

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Kariyerine ilk adımı Akasya Durağı dizisinde Zeyno karakteri ile attı. Daha sonra Fatmagül’ün Suçu Ne?, Dila Hanım, Emanet, Urfalıyam Ezelden, Analar ve Annele dizileriyle devam etti.

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Son olarak baş rollerini Caner Cindoruk, Gizem Karaca gibi isimlerle paylaştığı İstanbul Sokakları dizisinde yer aldı.

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