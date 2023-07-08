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Akasya Durağı'nın Zeyno'sunun son halini gören şaştı kaldı! Dekolteli pozları nefes kesti

08.07.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akasya Durağı’nda hayat verdiği Zeyno karakteri ile büyük beğeni toplayan Sitare Akbaş bu rolüyle hafızalara kazındı. Güzelliği ile nefes kesen Akbaş’ın son halini görenlerin ağızları açık kaldı. Ünlü isim dekolteli pozlarıyla mest etti.

Oyuncuları arasında Levent Ülgen, Zeki Alasya, Pelin Sönmez, Aslı Altaylar gibi isimlerin yer aldığı Akasya Durağı'nda Zeyno karakterine Sitare Akbaş hayat veriyordu. Akbaş’ın son halini görenler çok şaşırdı.

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Bir döneme damga vuran Akasya Durağı 2008-2012 yılları arasında yayınlandı. 1995-2003 yılları arasında yayınlanan Çiçek Taksi dizisinin yenilenmiş uyarlaması olan dizi izleyicileri tarafından çok sevildi.

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Akasya Durağı’nda güzelliği ve oyunculuğu ile dikkat çeken Sitare Akbaş’ın son hali olay oldu.

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Şimdilerde 34 yaşında olan Akbaş sosyal medya hesabından sık sık cesur pozalrını paylaşıyor.

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İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan ünlü isim Akasya Durağı dizisinin ardından milyonlar tarafından tanınan bir isim oldu.

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Ünlü isim Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinde Fifi karakterini canlandırdı.

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Sitare Akbaş’ın rol aldığı diziler arasında Dila Hanım, Urfalıyam Ezelden, Emanet de bulunuyor.

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