Akatizi nedir, belirtileri nelerdir? Akatizi geçer mi? Akatizi nasıl geçer? Akatizi belirtileri ve Akatizi tedavisi

Hastalıkların ya da çeşitli rahatsızlıkların iyileşmesi amacı ile kullanılan bazı ürünler ya da ilaçlar kişinin bünyesine bağlı olarak farklı tepkimelere neden olabilirler. Stres ile baş etmek için kullanılan ve bu amaçla üretilen birçok ilaç bilinçsizce kullanılırsa çok ciddi ve kalıcı bazı başka hastalıklara sebebiyet verebilir.

Akatizi nedir?

Antipsikotik ilaçların yan etkilerine bağlı olarak gerçekleşen, kaslarda titreme, huzursuzluk ya da hareket etmeden sabit bir şekilde oturamama gibi sorunlara akatizi adı verilmiştir. Çeşitli nedenlere bağlı olarak görülebilen bu rahatsızlık temel olarak kişinin hareketsiz duramamasıdır.

Akatizi çeşitli belirtiler ile kendini gösteren bir rahatsızlıktır. Genel olarak vücudun alt tarafından oluşur. Kontrol edilemez bir hâle gelebileceği için ciddi rahatsızlıklara ve hayat kalitesinde düşüşe neden olur.

Akatizi belirtileri nelerdir?

Akut, kronik, tarfiz ve çekilme olmak üzere 4 farklı türü olan akatizi belirtilerinden bazıları şunlardır:

Kişinin öne arkaya ileri geri sallanması

Bacakların sürekli olarak hareket hâlinde olması

Bulunulan yerde yürüme

Bacakların çapraz olarak açılıp kapanması

Kıvranma

Hareket edilmemesi gereken ortamlarda rahatsız olma

Akatizi geçer mi?

Akatizinin tedavi edilebilmesi için önce tanı koyulması gerekir. Belirtilerin izlenmesi ve zamanında müdahale edilmesi önemlidir. İlaçlarla, uzman doktor tarafından yapılan müdahaleler ile akatizi semptomlarının azalması sağlanabilir.

Doktor kontrolünde olması gereken bu rahatsızlık için tedavi sürecinde çeşitli antidepresan ya da sakinleştirici özellikli ilaçlar da kullanılabilir. Ancak önemli olan bilinçsizce müdahalede bulunmamaktır.

Akatizi nasıl geçer?

Akatizi tedavisi olmadığı kabul edilmektedir. Kesin bir tedavisi olmamakla birlikte akatizine yol açan durumun tespit edilmesi önemlidir. Çünkü hangi nedenden ötürü oluştuysa o nedenden hastayı uzaklaştırmak gerekebilir.

Örnek olarak eğer akatizi bir ilaç nedeni ile oluştuysa öncelikli olarak o ilacın kesilmesi doğru kabul edilir. Temelinde hareketsiz kalamamak olan bu rahatsızlığın en belirgin ve bilinen nedeni antipsikotik ilaçlardır.