Akbaba Dağı geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi

Kars’ta geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilen Akbaba Dağı bölgesinde 14 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında ağır silah atışları icra edilecek.

Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı’nda ‘Akbaba Atış ve Tatbikat Bölgesi’nde 14 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında ağır silah atışları icra edilecek. Yolaçan, Akbaba, Çerme, Esenyazı, Karacaören, Gelirli, Karakale, Hacıhalil, Kümbetli, Dikme, Kocabahçe, Verimli, Küçükyusuf, Azatköy, Ataköy’ü kapsayan alan, can ve mal emniyeti bakımından tehlike arz ediyor. Bu nedenle vatandaşların belirtilen bölgelerde hiçbir tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunmaması, araziye giriş-çıkış yapmaması, bölge yakınlarında mühimmata benzer tanımlanamayan cisim bulunduğunda oynanmaması, kurcalanmaması ve bulunduğunda 14. Mekanize Tugay Komutanlığına veya İl Jandarma Komutanlığına bilgi verilmesi gerektiği bildirildi.

