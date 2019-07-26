HÜSEYİN YILDIZ - Kuş bilimi açısından dünyanın önemli noktaları arasında yer alan Iğdır, Türkiye'de yaşayan 4 akbaba türünün tamamının meskeni oldu.

Sahip olduğu iklim şartları ve coğrafi konumu nedeniyle "Doğu'nun Çukurova'sı" olarak bilinen ve birçok yabani hayvanın yaşamasına olanak sunan Iğdır, Türkiye'de nadir görülen akbaba türlerine de ev sahipliği yapıyor.

Kentin Tuzluca ilçesinin çorak topraklarında, aralarında soyu tükenme riskiyle karşı karşıya olan küçük akbaba türünün yanı sıra sakallı akbaba, kızıl akbaba ve kara akbaba olmak üzere 4 akbaba türü yaşıyor.

Her yıl bahar aylarında Afrika'dan Iğdır'a göç eden ve doğadaki leşler, kemik parçaları gibi kalıntıları tükettikleri için doğaya yararlı olan akbabalar, yaz aylarını burada geçirdikten sonra sonbaharın sonlarına doğru yeniden Afrika'ya dönüyor.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü (DKMP) Mete Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akbabaların doğa için çok faydalı türler olduğunu söyledi.

Türkiye'de yaşayan birçok kuş türünün Iğdır'da bulunduğunu belirten Türkoğlu, "Ülkemizde yaşayan 4 akbaba türünün dördü de Iğdır'da mevcut. Bunların en önemlisi ise dünyada nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan küçük akbaba türüdür." dedi.