HABER

Akbank 17 ödülle Grand Stevie Winner unvanını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 15:13 | Son Güncelleme

Akbank, uluslararası iş dünyasının en prestijli ödüllerinden International Business Awards kapsamında, 6 kategoride 17 Stevie ödülünün sahibi olarak Türkiye’den katılan şirketler arasında en çok ödül alan marka oldu. - Marka, Grand Stevie Winner unvanı alarak tüm dünya sıralamasında 6. sıradan ilk 10’a girdi

İSTANBUL (AA) - Akbank, uluslararası iş dünyasının en prestijli ödüllerinden International Business Awards (Uluslararası İş Dünyası Ödülleri) kapsamında, 6 kategoride 17 Stevie ödülünün sahibi olarak Türkiye’den katılan şirketler arasında en çok ödül alan marka oldu. Marka, Grand Stevie Winner unvanı alarak tüm dünya sıralamasında 6. sıradan ilk 10’a girdi.

Akbank açıklamasına göre, iş dünyası tarafından yakından takip edilen Stevie Awards sonuçları açıklandı. Akbank, bu yıl 74 ülkeden 3 bin 900 katılımın yapıldığı dünyanın tek uluslararası iş ödülleri programı Stevie Ödülleri’nde, “4 Altın", "5 Gümüş” ve “8 Bronz” olmak üzere toplam 17 ödül birden kazandı. Böylece marka Grand Stevie Winner unvanı alarak tüm dünya sıralamasında 6. oldu.

Bankacılığın geleceğini bugünden müşterilerine sunan ve teknoloji yatırımlarına devam eden Akbank, bu yıl mobil uygulamalardan pazarlama projelerine kadar pek çok kategoride aldığı ödüllerle sayıyı 17’ye çıkardı.

\

- Akbank Stevie’de ödülleri topladı

Açıklamada verilen bilgilere göre, bu yıl 15. kez düzenlenen Stevie Uluslararası İş Dünyası Ödülleri’ni kazananlar, küresel düzeyde birçok alanda uzmanlaşmış toplam 270 profesyonelin iki aylık yoğun çalışmaları sonucunda belirlendi.

Bu kapsamda, International Business Awards Jürisi, Akbank’ı şu alanlarda ödüllendirdi:

1 - Mobil Site ve Uygulama Ödülleri Kategorisi

Eğitim ve Başvuru- Akbank Akademi Mobil Uygulama : ALTIN STEVIE

2 - Mobil Site ve Uygulama Ödülleri Kategorisi

Müzik - Akbank Sanat - Şehrin Caz Hali: ALTIN STEVIE

3 - Mobil Site ve Uygulama Ödülleri Kategorisi

Eğitim - Akbank Akademi Mobil Uygulama : ALTIN STEVIE

4 - Web Sitesi Ödülleri Kategorisi

Kar Amacı Gütmeyen Organizasyonlar- Akbank Sanat Web Sitesi: GÜMÜŞ STEVIE

5 - Halkla İlişkiler Ödülleri Kategorisi

Yılın İletişim ve Halkla İlişkiler Kampanyası- 27. Akbank Caz Festivali: BRONZ STEVIE

6 - Halkla İlişkiler Ödülleri Kategorisi

Yılın İletişim ve Halkla İlişkiler Kampanyası- Ai Weiwei Sergisi Sponsorluğu: BRONZ STEVIE

7 - İnsan Kaynakları Ödülleri

Yılın İnsan Kaynakları Ekibi- Tebrikler Akbanklı: GÜMÜŞ STEVIE

8 - Pazarlama Ödülleri Kategorisi

Yılın Markalı İçerik Kampanyası: Babalar Günü Kampanyası-Baba Bank: BRONZE STEVIE

9 - Pazarlama Ödülleri Kategorisi

Yılın Bağlantılı Topluluğu- Akbank Sanat Instagram Kampanyası #FILMOLSUN: GÜMÜŞ STEVIE

10 - Pazarlama Ödülleri Kategorisi

Kurumsal İtibar / Profesyonel Hizmetler- Akbank 70. Yıl / Yetmişiz: BRONZ STEVIE

11 - Pazarlama Ödülleri Kategorisi

Kartlar - Akbank Axess Mobil Uygulama: ALTIN STEVIE

12 - Pazarlama Ödülleri Kategorisi

Finansal Ürün ve Hizmetler- Akbank Hayatın Kalbinde Kampanyası: BRONZ STEVIE

13 - Pazarlama Ödülleri Kategorisi

Yılın Online Pazarlama Kampanyası- Akbank Yatırım Hizmetleri- Instagram’da Evlilikler: BRONZ STEVIE

14 - Pazarlama Ödülleri Kategorisi

Yılın Küçük Bütçeli Pazarlama Kampanyası- Akbank Yatırım Hizmetleri- Instagram’da Evlilikler: BRONZ STEVIE

15 - Yeni Ürün Ödüllere Kategorisi

Yılın En İyi Ürün / Hizmeti- Akbank Fijital Pazarlama Deneyimi: GÜMÜŞ STEVIE

16 - Yeni Ürün Ödüllere Kategorisi

Yılın En İyi Ürün / Hizmeti- Medya & Eğlence- Akbank Sanat- Şehrin Caz Hali: GÜMÜŞ STEVIE

17 - Yeni Ürün Ödüllere Kategorisi

Yılın En İyi Ürün / Hizmeti- İçerik- İçerik Pazarlama Çözümleri- Akbank Sanat- Şehrin Caz Hali: BRONZE STEVIE

PARTNERPrezervatifleri sakın cebinizde yada cüzdanınızda saklamayın! İşte nedeniPrezervatifleri sakın cebinizde yada cüzdanınızda saklamayın! İşte nedeni
YKS yerleştirme sonuçları 30 Ağustos zafer bayramından sonra! YKS sonuçları saat kaçta nasıl öğrenilecek? YKS yerleştirme sonuçları 30 Ağustos zafer bayramından sonra! YKS sonuçları saat kaçta nasıl öğrenilecek?
Tepki toplayan Ömer Halisdemir afişiyle ilgili flaş açıklama!Tepki toplayan Ömer Halisdemir afişiyle ilgili flaş açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akbank stevie awards

En Çok Okunan Haberler

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

MHP'de toplu istifa!

MHP'de toplu istifa!

İstanbul'da kimyasal alarm! Cadde kapatıldı, hastaneye kaldırılanlar var

İstanbul'da kimyasal alarm! Cadde kapatıldı, hastaneye kaldırılanlar var

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fillerin doğal yaşam alanları hangi kıtalardır? (Hadi ipucu)

Fillerin doğal yaşam alanları hangi kıtalardır? (Hadi ipucu)

Başkan Aydın'dan '30 Ağustos' mesajı

Başkan Aydın'dan '30 Ağustos' mesajı

Büyük Taarruz'un Giresunlu şehitleri, mezarı başında anıldı

Büyük Taarruz'un Giresunlu şehitleri, mezarı başında anıldı

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum!

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum!

Özhaseki'den 30 Ağustos mesajı

Özhaseki'den 30 Ağustos mesajı

MÜSİAD Başkanı Çelenk'ten Zafer Bayramı kutlaması

MÜSİAD Başkanı Çelenk'ten Zafer Bayramı kutlaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.