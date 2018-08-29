Akbank 17 ödülle Grand Stevie Winner unvanını aldı

İSTANBUL (AA) - Akbank, uluslararası iş dünyasının en prestijli ödüllerinden International Business Awards (Uluslararası İş Dünyası Ödülleri) kapsamında, 6 kategoride 17 Stevie ödülünün sahibi olarak Türkiye’den katılan şirketler arasında en çok ödül alan marka oldu. Marka, Grand Stevie Winner unvanı alarak tüm dünya sıralamasında 6. sıradan ilk 10’a girdi.

Akbank açıklamasına göre, iş dünyası tarafından yakından takip edilen Stevie Awards sonuçları açıklandı. Akbank, bu yıl 74 ülkeden 3 bin 900 katılımın yapıldığı dünyanın tek uluslararası iş ödülleri programı Stevie Ödülleri’nde, “4 Altın", "5 Gümüş” ve “8 Bronz” olmak üzere toplam 17 ödül birden kazandı. Böylece marka Grand Stevie Winner unvanı alarak tüm dünya sıralamasında 6. oldu.

Bankacılığın geleceğini bugünden müşterilerine sunan ve teknoloji yatırımlarına devam eden Akbank, bu yıl mobil uygulamalardan pazarlama projelerine kadar pek çok kategoride aldığı ödüllerle sayıyı 17’ye çıkardı.

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- Akbank Stevie’de ödülleri topladı

Açıklamada verilen bilgilere göre, bu yıl 15. kez düzenlenen Stevie Uluslararası İş Dünyası Ödülleri’ni kazananlar, küresel düzeyde birçok alanda uzmanlaşmış toplam 270 profesyonelin iki aylık yoğun çalışmaları sonucunda belirlendi.