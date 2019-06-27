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Akbank 37. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 22:08 | Son Güncelleme

Çağdaş sanat alanındaki gelişmeleri ve genç sanatçıları desteklemek amacıyla gerçekleştirilen yarışma sonucunda, Ahu Akgün, Merve Vural, Özge Yalacak ve Semra Doğan Ak ödül aldı

İSTANBUL (AA) - Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ile Akbank Sanat'ın iş birliğinde 37'ncisi düzenlenen "Akbank Günümüz Sanatçıları Yarışması"nın kazananları belli oldu.

Çağdaş sanat alanındaki gelişmeleri ve genç sanatçıları desteklemek amacıyla gerçekleştirilen yarışmaya yapılan yaklaşık 800 başvuru, Melih Görgün, Prof. Dr. Aslı Serbest ve Prof. Dr. Mona Mahall'dan oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Bu yıl "Ortak Stratejilerin Gösterisi" temasıyla gerçekleştirilen yarışmada, 20 eser finale kalırken, finale kalanlar arasından 4 sanatçı ödüle layık görüldü.

Sanatçılar Ahu Akgün, Merve Vural, Özge Yalacak ve Semra Doğan Ak, ödüllerini Beyoğlu Akbank Sanat'ta düzenlenen törende aldı.

Finale kalan eserlerden oluşan, küratörlüğünü Melih Görgün'ün üstlendiği sergi de sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

- "Genç sanat ortamının nefes alabileceği bir etkinlik"

Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı, törende yaptığı konuşmada, uzun bir bekleyişin ardından sergiyi açılışında olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yarışma tarihinde ilk kez bu kadar fazla eserin finale kaldığını belirten Bigalı, şunları kaydetti:

"Hakikaten çok güzel işler vardı. Eserleri elemekte zorlandık açıkçası ve nihayetinde aralarından 4'ü bu akşam ödül alacak. Resim Heykel Müzeleri Derneği iş birliğinde 37'ncisini gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğe emeği geçen başta jüri üyelerimiz olmak üzere katkılarını esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz."

Serginin küratörü Görgün de güzel bir süreç yaşadıklarını ifade ederek, başvurular arasından bu seçkiyi elde edebilmek için jüri üyeleriyle önemli bir deneyim yaşadıklarını söyledi.

Bu tarz etkinliklerin genç sanat ortamının nefes alabileceği alanlar olduğuna dikkati çeken Görgün, "Hayatta kalma bağlamında stratejiler geliştirme anlamını taşıyan bir tema ile farklı üniversiteler ve şehirlerden katılımı bir araya getiren, böyle bir çabanın devamı konusunda gereken altyapıyı hazırlayan Akbank Sanat'a teşekkür ediyorum." dedi.

- Sergi, 31 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek

Sergide, ödül alan isimlerin yanı sıra Cemil Toprak, Çağla Vera Kılıçarslan, Dilara Özüçelik, Egemen Tuncer, Engin Ümer, H. Esra Oskay-Malicki, Hazal Ünsal, Kadir Kayserilioğlu, Lara Lakay, Larissa Araz, Meltem Koçak, Numan Erdinç, Osman Sadi Temizel, Semiha Betül Yıldız, SUPER NORMAL, Ufuk Aydın'ın eserleri yer alıyor.

Resim, heykel, enstalasyon ve video gibi çeşitli alanlardaki üretimlerin bulunduğu Akbank 36. Günümüz Sanatçıları Sergisi, 31 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

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