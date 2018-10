Akbank Caz Festivali 17 Ekim’de Başlıyor

Akbank Caz Festivali’nden:

- Akbank Sanat : Shinya Fukumori Trio’nun hayallerle dolu şiirsel müziği dinleyicilerinin zihinlerini sükunete davet ediyor. Münih çıkışlı Japon-Fransız-Alman üçlüsünün grup lideri ve aynı zamanda baş bestecisi olan davulcu Shinya Fukumori, Matthieu Bordenave: Tenor Saksafon, Walter Lang: Piyano.

- Babylon : Londra çıkışlı The Comet Is Coming, 2015’te Do The Milky Way parçaları ile Lauren Laverne’in MPFree listesine girmesi ve 2016’da Mercury Ödülü’nü daha ilk albümüyle kazanmasıyla ismini hatırı sayılır bir kitleye duyurmayı başardı. King Shabaka: Saksafon, Danalogue: Klavye, Betamax: Davul

- Uniq Hall: New York Carnegie Hall ve Tokyo Blue Note Jazz Club gibi dünyanın önemli sahnelerinde sık sık performanslar sergileyen başarılı caz müzisyeni Till Brönner, Almanya’nın Chet Baker’ı olarak anılıyor. Till Brönner: Trompet, Flugelhorn Mark Wyand: Tenor Saksafon, Torsten Goods: Gitar, Jasper Soffers: Piyano, Christian von Kaphengst: Bas, David Haynes: Davul, Jan Miserre: Klavye.

- The Badau : Ozan Musluoğlu, caz tarihinin efsaneleşmiş 9 kontrbasçısının bestelerinin yorumlandığı ve başarısını perçinleyen #nine isimli son albümünün ilk festival konseri için Akbank Caz Festivali’ne konuk oluyor. Şenova Ülker: Trompet, Engin Recepoğulları: Saksafon, Ercüment Orkut: Piyano, Ozan Musluoğlu: Kontrbas, Ferit Odman: Davul.

- Babylon : Los Angeles çıkışlı müzisyen ve prodüktör Josef Leimberg’ün hip hop’a duyduğu derin tutku çocukluk yıllarına uzanıyor. Josef Leimberg: Trompet, Tracy Wannomae: Bas Klarnet, Saksafon, Flüt, Anand Bennett: Gitar, Matthew Little: Klavye, Sanjaya Ajaye: Bas, William Logan: Davul.

- Akbank Sanat : Rémi Panossian Trio’nun hikayeler ören, yenilikçi müziği izleyiciyi hayli deneysel ve benzersiz bir yolculuğa çıkaracak. Rémi Panossian: Piyano, Maxime Delporte: Kontrbas, Fred Petitprez: Davul.

- Caddebostan Kültür Merkezi : Beyrut doğumlu vokal, söz yazarı, besteci ve prodüktör Jehan Barbur, İskenderun’da geçirdiği çocukluk ve ilk gençlik yıllarının ardından Ankara’da Bilkent Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitimini tamamladı. Jehan Barbur: Vokal, Berkant Çelen: Elektrik & Akustik Gitar, Murat Çopur: Bas, Evrim Tüzün: Klavye, Onur Başkurt: Davul, Fırat Tanış: Vokal.

- Babylon : Krautrock’ın deneyselliğini, Afrobeat ve caz ile harmanlayarak funk’a ustalıkla yediren Karl Hector & The Malcouns’ın müziği, evrensel tınıların sonsuz olasılıklarından beslenen bir vaha adeta. Marja Burchard: Klavye, Zdenko Čurulija: Davul, Alexandar Marković: Gitar, Jan Weissenfeldt: Bas, Didac Ruiz Lazaru: Perküsyon.

- Akbank Sanat Kafe : Özellikle güçlü sesi ve duygulu yorumuyla akıllarda kalan Sanat Deliorman, 2012’den beri Nardis başta olmak üzere İstanbul, Ankara ve Bodrum’un bilinen caz mekanlarında sevdiği müzik dostlarını ağırladığı “Sanat Deliorman ve Caz Biraderleri” ekibiyle konserler gerçekleştiriyor.Sanat Deliorman: Vokal, Uraz Kıvaner: Piyano.

- Caddebostan Kültür Merkezi : Derinlikli vokaliyle Birsen Tezer, Türk müzik sahnesinin en etkileyici kadın seslerinden biri olarak kabul ediliyor. Festival izleyicisi, Birsen Tezer’in eşsiz hikaye anlatıcılığı ile büyülü bir dünyaya adım atacak.

- Babylon : 28. Akbank Caz Festivali, bu sene 4. kez, Mehmet Uluğ gecesinde değerli isimleri ağırlıyor. Aydın Esen: Klavye, Can Kozlu: Davul, SeLKA: Bas, Volkan Öktem: Davul.

- Cemal Reşit Rey Konser Salonu : Trompetinin berrak sesiyle tanınan Avishai Cohen, çağdaş caz sahnesinin kendinden en çok söz ettiren isimlerinden biri. Avishai Cohen: Trompet, Yonathan Avishai: Piyano, Barak Mori: Bas, Nasheet Waits: Davul, Apostolos Sideris: Akustik Bas, Berkan Tilavel: Davul, Elektronik Vurmalılar, Ediz Hafızoğlu: Davul, Vurmalılar.

- Cemal Reşit Rey Konser Salonu : The Bad Plus üçlüsünde bir lider yok, sadece müzik var. Grup üyelerinin kurduğu bu derinlikli ilişki sayesinde müzikleri, yaşanmışlıklardan beslenen bir kaliteye ve samimiyeti her zaman kendini hissettiriyor. Reid Anderson: Kontrbas, Orrin Evans: Piyano, Dave King: Davul. (Fotoğraflı)