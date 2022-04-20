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AKBANK FAİZSİZ KREDİ FIRSATI! Akbank faizsiz kredi şartları nelerdir? Akbank faizsiz kredi başvurusu için neler gereklidir?

20.04.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akbank faizsiz kredi şartları gündemde yer alıyor. Akbank faizsiz kredi başvuru şartları, nakit ihtiyacı olan pek çok vatandaş tarafından araştırılmaktadır. Akbank başlattığı yeni kampanya ile en az 1000 TL en fazla da 7.500 TL olmak üzere 12 aya kadar varan vadeli faizsiz kredi imkanı sunacağını duyurdu. Bu haber üzerine vatandaşlar Akbank faizsiz kredi şartlarını araştırmaya başladı. İşte haberin detayları!

AKBANK FAİZSİZ KREDİ FIRSATI! Akbank faizsiz kredi şartları nelerdir? Akbank faizsiz kredi başvurusu için neler gereklidir?

Akbank faizsiz kredi imkanını halka duyurdu. faizsiz kredi alma şartları, bankanın resmi sitesinde kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre kampanyadan yalnızca gerçek kişi, bireysel müşteriler faydalanabiliyor ve yalnızca kredi tahsis ücreti olup kredi tutarının %0,5'i kadar masraf alınacağı bildirildi. İşte, Akbank faizsiz kredi alma şartları ve başvuruya dair detaylar…

AKBANK FAİZSİZ KREDİ ŞARTLARI NELERDİR?

Akbank’ın resmi internet sitesinden yapılan kampanya koşulları açıklaması şu şekilde:

Sıfır faizli kredi kampanyasından Akbank Mobil'i indirip "Akbanklı olmak istiyorum" butonu üzerinden ilerleyerek ilk defa ve uzaktan Akbanklı olma sürecini tamamlayan yeni Akbanklılar faydalanabilir.

Kampanya sadece Akbank Mobil üzerinden gerçekleşecek olan müşteri edinimlerinde geçerli olup Akbank Mobil ve İnternet Şube üzerinden tamamlanacak başvurular için geçerlidir, Şubelerimizden edinimlerde geçerli değildir.

Kredi başvurusu "Akbanklı Ol" süreci sırasında ya da süreç tamamlandıktan sonra Akbank Mobil üzerinden gerçekleştirilebilir.

Kampanyaya katılanlar, Akbanklı olduktan sonraki takip eden 5 gün içinde %0 faizli krediye başvurabilir.
Kurye süreci ile işlemlerini tamamlayacak olan Akbanklılar, belge işlemlerini tamamlanıp evrakları bankamıza ulaştıktan sonraki takip eden 5 gün içerisinde Akbank Mobil'e girerek krediye başvurabilir.

Söz konusu kredi talepleri bankamız tarafından değerlendirilerek olumlu bulunması halinde karşılanacaktır. Onaylanan kredi, Akbank Mobil veya İnternet Şube üzerinden kullanılabilir.

Kampanya kapsamında kullanılacak minimum kredi tutarı 1.000 TL, maksimum kredi tutarı 7.500 TL, maksimum vade ise 12 aydır. Kampanya kapsamında alınacak olan masraf yalnızca kredi tahsis ücreti olup kredi tutarının %0,5'i + BSMV'dir.

Kampanyadan yalnızca gerçek kişi, bireysel müşteriler faydalanabilir. Kullanılabilecek kredi türü ise ihtiyaç kredisidir.

Her yeni Akbanklı kampanyadan sadece bir kere yararlanabilir.

Kredi koşullarını içeren örnek ödeme planı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bankamızın kredi koşullarını değiştirme, ek bilgi ve belge talebinde bulunma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tuttuğunu belirtmek isteriz."

7500 TL FAİZSİZ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Akbank’ın faizsiz 7.500 TL kredi imkanından faydalanabilmek için başvurular Akbank’ın resmi sitesi akbank.com üzerinden ve bankanın mobil uygulaması aracılığıyla yapılabiliyor.

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