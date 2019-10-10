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"Akbank nexTalk"ta geleceğin bankacılığı konuşuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 15:49 | Son Güncelleme

Akbank tarafından, alanında lider fintek (Finansal Teknoloji Firmaları) ve startupların katılımıyla “Akbank nexTalk” buluşmalarının ilki Akbank Bankacılık Merkezi’nde yapıldı - Akbank Strateji ve İnovasyon Bölüm Başkanı Şebnem Dağ Güven: - "İnovasyon ve bankacılık alanlarında öncü rolümüzü sürdürmek için dünyadaki gelişmeleri, yenilikçi firmaları ve fintekleri yakından takip ediyoruz. Fintekleri sektörde rakip olarak değil, gelecek vizyonumuzun önemli iş ortakları olarak görüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Teknoloji ve bankacılık hizmetlerini birleştirerek birçok inovatif ürün ve hizmet sunan Akbank tarafından, alanında lider fintek (Finansal Teknoloji Firmaları) ve startupların katılımıyla “Akbank nexTalk” buluşmalarının ilki Akbank Bankacılık Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, teknoloji ve bankacılık hizmetlerini birleştirerek birçok inovatif ürün ve hizmet sunan Akbank tarafından, alanında lider fintek (Finansal Teknoloji Firmaları) ve start-upların katılımıyla “Akbank nexTalk” buluşmalarının ilki Akbank Bankacılık Merkezi’nde yapıldı. Akbank çalışanlarının ve üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte fikir önderleri ilham verici konuşmalar ve tanıtımlar yaptı.

Microsoft Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Yazılım Mühendisliği Yöneticisi Cavit Yantaç ve Google Türkiye Ajans Transformasyon Lideri Eren Kantarlı’nın da konuşmacı olarak katıldıkları “Akbank nexTalk”da, yapay zeka, büyük veri, ödemeler ve para transferleri, chatbot gibi konularda uzman Tarentum, Paym.es, Sor’un, Masraff, Vngrs, Techsign, TransferGo ve Etiya şirketleri de birer sunum gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Strateji ve İnovasyon Bölüm Başkanı Şebnem Dağ Güven, şunları kaydetti:

“İnovasyon ve bankacılık alanlarında öncü rolümüzü sürdürmek için dünyadaki gelişmeleri, yenilikçi firmaları ve fintekleri yakından takip ediyoruz. Fintekleri sektörde rakip olarak değil, gelecek vizyonumuzun önemli iş ortakları olarak görüyoruz. Birlikte yeni iş modellerine ve trendlere uygun ürünler geliştirerek özellikle müşterilerimizin finansal hayatını kolaylaştırmayı hedefliyoruz.

Kurduğumuz iş birliklerimizle ve vizyonumuzla bu yönde birçok olumlu adım atıyoruz. Gelecekte hem ülkemizden hem de dünyadan önemli oyuncularla yeni projelere ve ilklere imza atmaya devam edeceğiz. NexTalk, bu vizyonumuzu Akbanklılar ile buluşturmak ve bankamızda inovasyon kültürünü geliştirmek için çok önemli bir organizasyon. Sektörün lider isimlerini bir araya getirdiğimiz ve ilham verici konuşmalar dinlediğimiz bu etkinliği önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz.”

Akbank Bilgi Teknolojileri Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Bölüm Başkanı Gökhan Gökçay da yeni teknolojileri, trendleri sürekli takip ettiklerini bunlardan uygun olanları Akbank’a kazandırmak için çalıştıklarını belirterek, “Kısaca Fintek olarak bilinen finansal teknoloji startup’ları dijital geleceğin önemli bir parçası ve finansal kuruluşlar için büyük önem taşımakta. Fintek iş birlikleri ile sadece yeni teknolojilerin potansiyeline değil geleceğin bankacılığını inşa eden yeni iş ve operasyonel modellere odaklanıyoruz. Akbank nexTalk buluşmaları ile Fintek’lerin yolculuklarını, yaklaşımlarını ve teknolojilerini ilk ağızdan çalışanlarımıza aktarmalarını, Fintek dünyası ile ilişkilerimizi ve bankamız içinde desteklediğimiz start-up kültürünü pekiştirmeyi amaçladık.” ifadelerini kullandı.

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